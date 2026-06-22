В "Шегинях" задержали партию незадекларированных лекарств на сумму 2,2 миллиона гривен, - Госпогранслужба. ФОТО
В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей правоохранители обнаружили партию незадекларированных медицинских препаратов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Во время досмотра автомобиля Mercedes, которым управлял 24-летний житель Житомирской области, пограничники и таможенники обнаружили лекарственные средства, сведения о которых отсутствовали в таможенной декларации.
В багажном отделении автомобиля находились 22 единицы раствора для инъекций и 89 шприц-ручек для инъекций с активными фармацевтическими веществами.
По словам водителя, он перевозил препараты из Польши во Львов в качестве посылки. В дальнейшем товар планировали отправить почтой в Днепр.
Ориентировочная стоимость изъятых медицинских препаратов составляет около 2,2 миллиона гривен.
По факту правонарушения составлены соответствующие материалы. Обнаруженный товар изъяли и передали на склад таможни.
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