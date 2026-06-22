У "Шегинях" зупинили партію незадекларованих ліків на 2,2 мільйона гривень, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею правоохоронці виявили партію незадекларованих медичних препаратів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час огляду автомобіля Mercedes, яким керував 24-річний житель Житомирської області, прикордонники та митники виявили лікарські засоби, відомості про які були відсутні в митній декларації.

У багажному відділенні автомобіля знаходилися 22 одиниці розчину для ін'єкцій та 89 шприц-ручок для ін'єкцій із активними фармацевтичними речовинами.

За словами водія, препарати він перевозив із Польщі до Львова як посилку. Надалі товар планували відправити поштою до Дніпра.









Орієнтовна вартість вилучених медичних препаратів становить близько 2,2 мільйона гривень.

За фактом правопорушення складено відповідні матеріали. Виявлений товар вилучили та передали на склад митниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці викрили схему розкрадання 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів