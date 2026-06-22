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У "Шегинях" зупинили партію незадекларованих ліків на 2,2 мільйона гривень, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею правоохоронці виявили партію незадекларованих медичних препаратів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Під час огляду автомобіля Mercedes, яким керував 24-річний житель Житомирської області, прикордонники та митники виявили лікарські засоби, відомості про які були відсутні в митній декларації.

У багажному відділенні автомобіля знаходилися 22 одиниці розчину для ін'єкцій та 89 шприц-ручок для ін'єкцій із активними фармацевтичними речовинами.

За словами водія, препарати він перевозив із Польщі до Львова як посилку. Надалі товар планували відправити поштою до Дніпра.

У пункті пропуску
У пункті пропуску
У пункті пропуску
У пункті пропуску

Орієнтовна вартість вилучених медичних препаратів становить близько 2,2 мільйона гривень.

За фактом правопорушення складено відповідні матеріали. Виявлений товар вилучили та передали на склад митниці.

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ДПСУ Держприкордонслужба (6499) контрабанда (1649) ліки (871) Шегині (5)
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