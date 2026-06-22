Фиктивное разминирование на 49 млн грн: шестерым участникам схемы объявили подозрения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры шестерым лицам сообщено о подозрении в незаконном присвоении бюджетных средств, выделенных на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Что установило следствие?

Как отмечается, в 2024-2025 годах группа связанных между собой предприятий участвовала в тендерах на разминирование земель в Черниговской, Херсонской и Николаевской областях. После заключения договоров с Центром гуманитарного разминирования подрядчики должны были очищать поля от взрывоопасных предметов, однако фактически работы имитировали, а в официальные документы вносили ложные сведения о якобы разминированных территориях.













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"Разминирование" Николаевской области

Отдельный эпизод касается Николаевской области, где за фиктивное разминирование земель из государственного бюджета безосновательно перечислили 49,2 млн грн.

Под подозрением оказались руководители двух столичных компаний, выполнявших работы по гуманитарному разминированию, а также трое руководителей групп разминирования и руководитель агропредприятия, который подписывал акты выполненных работ. По версии следствия, они достоверно знали, что фактическое разминирование не проводится, однако содействовали оформлению документов о якобы выполненных работах.

В ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры подозреваемых, в которых они обсуждали отсутствие надлежащего контроля за выполнением работ. Также задокументированы их намерения подбрасывать на отдельные участки предметы, похожие на боеприпасы или их части, чтобы выдать их за находки во время разминирования.

Следствием установлено, что саперы лишь находились вблизи якобы заминированных полей, однако никаких реальных работ по очистке территорий не проводили.

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Что этому предшествовало?