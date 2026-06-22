Хищения при ремонте госпиталя для ветеранов и поддельные бронежилеты для уклонистов: разоблачена организованная группа. ФОТОрепортаж

В Киевской области правоохранители ликвидировали организованную преступную группу, которая присвоила более 2 миллионов гривен бюджетных средств при проведении ремонтных работ в реабилитационном центре для ветеранов "Цыбли", а также организовала схему незаконного освобождения от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Организатором масштабной аферы оказался директор государственного завода. В свою "команду" он привлек собственного заместителя, бывшего директора центра для ветеранов, руководителей подрядных фирм и инженера технического надзора. Используя сеть подконтрольных компаний, фигуранты регулярно выигрывали тендеры на строительные и ремонтные работы на территории медицинского учреждения.

Оперативники установили, что злоумышленники систематически вносили в акты приемки выполненных работ фальшивые данные. Они искусственно завышали объемы работ, а также стоимость и качество стройматериалов:

Ремонт кровли лечебного корпуса (стоимость договора — более 2,7 млн грн) и капитальный ремонт теплосетей и горячего водоснабжения (почти 5,5 млн грн) сопровождались закупкой материалов (теплоизолированных труб, минераловатных плит и т. п.) по ценам, которые, по заключению экспертов, почти вдвое превышали рыночные.

Строительство забора: подрядчик получил стопроцентную предоплату — более 1,3 млн грн, однако работы полностью не выполнил. Несмотря на это, руководство подписало документы о якобы стопроцентной готовности объекта.

Общая сумма доказанного ущерба государству в результате этих махинаций превышает 2 миллиона гривен. Инженер технического надзора подписывал документы "вслепую", обеспечивая схеме видимость законности.

Параллельно с этим директор госзавода наладил бизнес на уклонистах. Мужчин призывного возраста фиктивно оформляли на работу на государственное предприятие с единственной целью — предоставить им стратегическое освобождение от службы в ВСУ. Таким образом "откосить" от армии удалось как минимум 7 лицам.

Обыски и подозрения

Правоохранители провели серию обысков, допросов и судебных экспертиз, собрав неопровержимую доказательную базу.

На основании материалов дела директору и заместителю директора госзавода, а также бывшему врачу центра "Цыбли" объявлено о подозрении по нескольким статьям:

препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований;

присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах организованной группой;

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.















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