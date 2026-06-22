Розкрадання на ремонті шпиталю для ветеранів та фейкові броні для ухилянтів: викрито організовану групу. ФОТОрепортаж

На Київщині правоохоронці знешкодили організовану злочинну групу, яка привласнила понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів на ремонтах у реабілітаційному центрі для ветеранів "Циблі", а також організувала схему нелегального бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє пресцентр Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Організатором масштабної оборудки виявився директор державного заводу. До своєї "команди" він залучив власного заступника, колишнього директора ветеранського центру, керівників підрядних фірм та інженера технагляду. Використовуючи пул підконтрольних компаній, фігуранти регулярно перемагали у тендерах на будівельні та ремонтні роботи на території медичного закладу.

Оперативники встановили, що зловмисники систематично вносили до актів приймання виконаних робіт фейкові дані. Вони штучно роздмухували обсяги робіт, а також вартість і якість будматеріалів:

Ремонт покрівлі лікувального корпусу (вартість договору понад 2,7 млн грн) та капітальний ремонт тепломереж й гарячого водопостачання (майже 5,5 млн грн) супроводжувалися закупівлею матеріалів (теплоізольованих труб, мінераловатних плит тощо) за цінами, які за висновками експертів майже вдвічі перевищували ринкові.

Будівництво паркану: підрядник отримав стовідсоткову передоплату — понад 1,3 млн грн, проте роботи повністю не виконав. Попри це, керівництво підписало документи про нібито стовідсоткову готовність об'єкта.

Загальна сума доведених збитків державі через ці махінації перевищує 2 мільйони гривень. Інженер технагляду підписував документи "наосліп", забезпечуючи схемі видимість законності.

Паралельно з цим, директор держзаводу налагодив бізнес на ухилянтах. Чоловіків призовного віку фіктивно оформлювали на роботу до державного підприємства з єдиною метою — надати їм стратегічне бронювання від служби в ЗСУ. У такий спосіб "відкосити" від армії вдалося щонайменше 7 особам.

Обшуки та підозри

Правоохоронці провели серію обшуків, допитів та судових експертиз, зібравши беззаперечну доказову базу.

На підставі матеріалів справи директору та заступнику держзаводу, екслікарю центру "Циблі" оголошено про підозру за кількома статтями:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.















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