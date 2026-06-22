Организовывали незаконный "референдум" о присоединении Херсона к РФ: двум участницам избирательных комиссий сообщено о подозрении. ФОТО

Следователи полиции Херсонской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности ещё двум жительницам областного центра, которые принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" о вхождении региона в состав РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Как рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Херсонской области Чермен Тускаев, в сентябре 2022 года, во время оккупации Днепровского района Херсона, фигурантки согласились на предложение захватчиков и добровольно вошли в состав фейковой "участковой избирательной комиссии".

Предательницами оказались две местные жительницы в возрасте 68 и 71 года. В течение 23–27 сентября 2022 года они:

обеспечивали условия для проведения незаконного голосования;

вели активную пропагандистскую, разъяснительную и агитационную работу среди горожан;

заставляли жителей Херсона участвовать в "референдуме";

распространяли враждебные печатные материалы и российскую символику.

Правоохранители планомерно собирали доказательную базу против злоумышленниц. Так, во время обыска по месту жительства 68-летней фигурантки были изъяты компьютерная техника и триколоры. Стоит отметить, что у её 71-летней сообщницы уже есть судимость: в июне 2025 года Херсонский городской суд признал её виновной по аналогичной статье.

Накануне успешного освобождения Херсона Силами обороны Украины обе коллаборационистки в спешке бежали на временно оккупированное левобережье области, где до сих пор скрываются от правосудия.

В настоящее время по согласованию с прокуратурой женщинам заочно сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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