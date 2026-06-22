Організовували незаконний "референдум" про приєднання Херсону до РФ: двом учасницям виборчих комісій повідомлено про підозру. ФОТО

Слідчі поліції Херсонської області заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності ще двом жителькам обласного центру, які брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" про входження регіону до складу РФ.

Про це повідомляє пресцентр Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, у вересні 2022 року, під час окупації Дніпровського району Херсона, фігурантки погодилися на пропозицію загарбників та добровільно увійшли до складу фейкової "дільничної виборчої комісії".

Зрадницями виявилися дві місцеві жительки віком 68 та 71 рік. Протягом 23–27 вересня 2022 року вони:

забезпечували умови для проведення незаконного голосування;

вели активну пропагандистську, роз’яснювальну та агітаційну роботу серед містян;

змушували херсонців брати участь у "референдумі";

розповсюджували ворожі друковані матеріали та російську символіку.

Правоохоронці планомірно збирали доказову базу проти зловмисниць. Так, під час обшуку за місцем проживання 68-річної фігурантки було вилучено комп'ютерну техніку та триколори. Варто зазначити, що її 71-річна спільниця вже має судимість: у червні 2025 року Херсонський міський суд визнав її винною за аналогічною статтею.

Напередодні успішного звільнення Херсона Силами оборони України обидві колаборантки поспіхом втекли на тимчасово окуповане лівобережжя області, де переховуються від правосуддя й досі.

Наразі за погодженням із прокуратурою жінкам заочно повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

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