Жительница Хмельнитчины получила приговор за осквернение могилы Героя Украины, летчика Алексея Меся. ФОТО

Суд вынес приговор 48-летней жительнице Шепетовки, которая похитила цветы, посаженные на могиле Героя Украины, военного летчика Алексея Меся.

Об этом сообщают Хмельницкая областная прокуратура и полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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Какой приговор вынес суд

В конце мая 2026 года в правоохранительные органы обратилась жена погибшего защитника и рассказала, что с могилы ее мужа в Шепетовке похитили кусты с цветами.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ("Осквернение могилы"), и назначил ей наказание в виде двух лет пробационного надзора.

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Об Алексее Месе:

Алексей Месь ("Moonfish") — уроженец Шепетовки, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины, командир эскадрильи истребительной авиации. Он героически погиб при выполнении боевого задания, пилотируя самолет F-16 и отражая массированный ракетно-авиационный удар Российской Федерации по территории Украины.

Указом Президента Украины от 14 марта 2025 года Алексею Месю посмертно присвоено звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая звезда".

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