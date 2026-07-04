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Новости Фото Надругательство над могилой военного в Сумской области
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Жительница Хмельнитчины получила приговор за осквернение могилы Героя Украины, летчика Алексея Меся. ФОТО

Суд вынес приговор 48-летней жительнице Шепетовки, которая похитила цветы, посаженные на могиле Героя Украины, военного летчика Алексея Меся.

Об этом сообщают Хмельницкая областная прокуратура и полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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Какой приговор вынес суд

В конце мая 2026 года в правоохранительные органы обратилась жена погибшего защитника и рассказала, что с могилы ее мужа в Шепетовке похитили кусты с цветами.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

осквернение могилы

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ("Осквернение могилы"), и назначил ей наказание в виде двух лет пробационного надзора.

осквернение могилы

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Об Алексее Месе:

Алексей Месь ("Moonfish") — уроженец Шепетовки, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины, командир эскадрильи истребительной авиации. Он героически погиб при выполнении боевого задания, пилотируя самолет F-16 и отражая массированный ракетно-авиационный удар Российской Федерации по территории Украины.

Указом Президента Украины от 14 марта 2025 года Алексею Месю посмертно присвоено звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая звезда".

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Автор: 

Герой Украины (521) пилот (155) Хмельницкая область (1088) Шепетовский район (6) Шепетовка (2)
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Топ комментарии
+15
Такі падлюки , шастають по кладовищам у кожному місті і викопують квіти, вони не дивляться на того, хто похований. Це соціальна гниль.
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04.07.2026 19:10 Ответить
+7
а що треба тоді робити з корупціонеами та мародерами ??чи їх злочини не тяжкі поряд квітами??
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04.07.2026 18:55 Ответить
+6
Тварюка. Самосуд тре було влаштувати...
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04.07.2026 18:48 Ответить

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