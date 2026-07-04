Жительница Хмельнитчины получила приговор за осквернение могилы Героя Украины, летчика Алексея Меся. ФОТО
Суд вынес приговор 48-летней жительнице Шепетовки, которая похитила цветы, посаженные на могиле Героя Украины, военного летчика Алексея Меся.
Об этом сообщают Хмельницкая областная прокуратура и полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Какой приговор вынес суд
В конце мая 2026 года в правоохранительные органы обратилась жена погибшего защитника и рассказала, что с могилы ее мужа в Шепетовке похитили кусты с цветами.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ("Осквернение могилы"), и назначил ей наказание в виде двух лет пробационного надзора.
Об Алексее Месе:
Алексей Месь ("Moonfish") — уроженец Шепетовки, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины, командир эскадрильи истребительной авиации. Он героически погиб при выполнении боевого задания, пилотируя самолет F-16 и отражая массированный ракетно-авиационный удар Российской Федерации по территории Украины.
Указом Президента Украины от 14 марта 2025 года Алексею Месю посмертно присвоено звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая звезда".
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