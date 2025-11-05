Систематически повреждала могилы защитников Украины: на Черниговщине задержана женщина, - Нацполиция

В городе Ичня полиция задержала 32-летнюю местную жительницу, которая систематически совершала надругательства над могилами украинских военных и другими захоронениями.

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Установление личности

По данным правоохранителей, в полицию обратились родственники погибших, которые обнаружили поврежденные могилы: из них были разбросаны вещи, исчезли цветы, статуэтки, лампадки и игрушки. В ходе оперативно-розыскных действий установили, что к преступлению причастна 32-летняя жительница Ични, которая призналась в содеянном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары РФ во время построения бойцов: публично известные эпизоды

Задержание нарушительницы

Женщину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилами, совершенное повторно). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранцы в ВСУ получат виды на временное проживание: Рада приняла законопроект