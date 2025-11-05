РУС
Удары РФ во время построения бойцов: публично известные эпизоды

Построение бойцов и угроза ударов РФ. Известные эпизоды атак

Каждый раз после ударов россиян по скоплению украинских военных на полигонах или во время построений говорят о протоколах безопасности и отстранении должностных лиц. Но действительно ли учитываются эти страшные уроки?

В начале ноября стало известно о ударе российских войск по месту, где награждали украинских защитников. Атака врага унесла жизни пилотов и пехотинцев одной из бригад.

Несмотря на неоднократные заявления о расследовании и недопустимости таких случаев, подобные трагедии повторяются.

Цензор.НЕТ собрал публично известные эпизоды - от удара по 128-й бригаде в 2023 году до последних случаев в Днепропетровской области в 2025-м, - чтобы напомнить, какой ценой даются эти болезненные уроки.

Удар по 128-й бригаде. 2023 год

Наверное, самым вопиющим случаем является трагедия, произошедшая в ноябре 2023 года в 128-й бригаде. Российские оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю дня ракетных войск и артиллерии.

В бригаде подтвердили гибель 19 воинов. Минобороны заявило, что начало расследование действий должностных лиц, организовавших построение бойцов.

Тогда СМИ сообщали, что командир 128-й бригады Лысюк опоздал на награждение бойцов. Военные более получаса ждали командира. Во время этого россияне нанесли удар.

Построение бойцов в Сумской области. 2024 год

В сентябре 2024 года аналитики проекта DeepState рассказали о трагическом ударе "Искандеров" по месту сбора/построения на открытой местности Сил Обороны возле Бездрика в Сумской области.

Количество потерь и подразделение там не озвучивали, но подчеркнули недопустимость таких собраний. Бездрик находится в 33 км от государственной границы.

Удар по полигону в Днепропетровской области. Март 2025 года

1 марта в соцсетях сообщали об ударе войск РФ по полигону в Днепропетровской области баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. По словам нардепа Безуглой, это произошло во время построения.

Впоследствии информацию подтвердил тогдашний командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый.

"Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность", — отметил он.

Главнокомандующий Александр Сырский тогда распорядился отстранить двух офицеров командного уровня.

Построение в Днепропетровской области. Ноябрь 2025 года

3 ноября 2025 года сеть облетела новость о ударе по месту, где награждали украинских воинов.

Журналист Дмитрий Святненко рассказал, что во время удара погиб его брат:

"Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика".

Впоследствии в 30-м Корпусе морской пехоты ВМС ВС Украины сообщили, что во время удара в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

В ГБР заявили, что начали расследование и проверяют, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и было ли надлежащим образом организовано укрытие военных.

Удары РФ по полигонам в 2025 году

Известно также и о ряде ударов РФ по учебным полигонам Сил обороны Украины. Тогда, к сожалению, были и погибшие военнослужащие.

В мае 2025 года сообщалось об ударе по стрельбищу в Сумской области. Тогда погибли шесть военных, более 10 получили ранения.

1 июня 2025 года рашисты нанесли удар по полигону в Днепропетровской области, в результате чего погибли 12 военных.

В тот же день командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности.

"Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне", - пояснил он.

29 июля 2025 года - удар РФ по территории одного из учебных подразделений, есть погибшие и раненые.

Август 2025 года - очередная атака по одному из учебных подразделений. Один военный погиб, 23 пострадали.

Сентябрь 2025 года - удар по учебному подразделению ВСУ. Полностью избежать потерь не удалось.

16 октября 2025 года - россияне нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск, в результате чего также были жертвы.

Отстранение от должности, служебные расследования, заявления о необходимости наказания виновных... Но действительно ли были сделаны надлежащие выводы, действительно ли трагические уроки учтены? Вопрос остается открытым.

