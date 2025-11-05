Удари РФ під час шикування бійців: публічно відомі епізоди

Щоразу після ударів росіян по скупченню українських військових на полігонах чи під час шикувань говорять про безпекові протоколи та відсторонення посадовців. Та чи дійсно враховуються ці страшні уроки?

На початку листопада стало відомо про удар російських військ по місцю, де нагороджували українських захисників. Атака ворога забрала життя пілотів та піхотинців однієї з бригад.

Попри неодноразові заяви про розслідування та неприпустимість таких випадків, подібні трагедії повторюються.

Цензор.НЕТ зібрав публічно відомі епізоди - від удару по 128-й бригаді у 2023 році до останніх випадків на Дніпропетровщині у 2025-му, - щоб нагадати, якою ціною даються ці болючі уроки.

Яворівський полігон

13 березня 2022 року російська армія атакувала Яворівський полігон на Львівщині. За даними СБУ, загинули понад 60 людей.

Згодом суд визнав винним у коригуванні удару колишнього працівника радянського КДБ Олександра Косторного. Його засудили до 15 років тюрми.

Удар по казармі 36 окремої бригади морської піхоти

18 березня 2022 російські окупанти вдарили по казармі в пункті постійної дислокації бригади морської піхоти ВМС ЗСУ в Миколаєві. За інформацією іноземних ЗМІ, загинули та дістали поранення кілька сотень українських військовослужбовців.

Удар по Десні

17 травня 2022 року російські війська ракетами атакували селище Десна, де розташований навчальний центр Збройних Сил.

В ОВА тоді заявили про 30 поранених та 87 загиблих.

За даними УП, військових, яких тоді назвали "зниклими", було щонайменше сім десятків.

Лютіж та Гончарівське

28 липня 2022 року росіяни атакували Київщину та Чернігівщину. Під ударом - військові частини. Генштаб повідомляв про втрати в особовому складі.

Удар по 128-й бригаді. 2023 рік

Напевно найкричущішим випадком є трагедія, що сталася у листопада 2023 року у 128-й бригаді. Російські окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У бригаді підтвердили загибель 19 воїнів. Міноборони заявило, що розпочало розслідування дії посадовців, які організували шикування бійців.

Тоді ЗМІ повідомляли, що командир 128-ї бригади Лисюк запізнився на нагородження бійців. Військові понад пів години чекали командира. Під час цього росіяни завдали удару.

Шикування бійців на Сумщині. 2024 рік

У вересні 2024-го року аналітики проєкту DeepState розповіли про трагічний удар "Іскандерів" по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині.

Кількість втрат та підрозділ там не озвучували, але наголосили на неприпустимості таких зборів.. Бездрик знаходиться за 33 км від державного кордону.

Удар по полігону на Дніпропетровщині. Березень 2025 року

1 березня у соцмережах повідомляли про удар військ РФ по полігону на Дніпропетровщині балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетним боєприпасом. За словами нардепки Безуглої, це відбулося під час шикування.

Згодом інформацію підтвердив тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий.

"Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність", - зазначив він.

Головнокомандувач Олександр Сирський тоді розпорядився усунути двох офіцерів командного рівня.

Шикування на Дніпропетровщині. Листопад 2025 року

3 листопада 2025-го року мережу облетіла новина про удар по місцю, де нагороджували українських воїнів.

Журналіст Дмитро Святненко розповів, що під час удару загинув його брат:

"Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб Нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика".

Згодом у 30-му Корпусі морської піхоти ВМС ЗС України повідомили, що під час удару в селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

У ДБР заявили, що розпочали розслідування та перевіряють, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Липень 2025 року

Росіяни вдарили по командуванню 110-ї окремої механізованої бригади. Тоді загинули начальник штабу 110 ОМБр Валерій Мірзаєв та заступник комбрига Дмитро Романюк, а також командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич.

Експерт зі зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що ймовірною причиною загибелі командування 110-ї бригади став витік інформації про збір військових з месенджера.

Удари РФ по полігонах у 2025 році

Відомо також й про низку ударів РФ по навчальних полігонах Сил оборони України. Під час них, на жаль, були й загиблі військовослужбовці.

У травні 2025 повідомлялось про удар по стрільбищу на Сумщині. Тоді загинули шестеро військових, понад 10 дістали поранення.

1 червня 2025 року рашисти вдарили по полігону на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули 12 військових.

Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади.

"Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні", - пояснив він.

4 червня 2025 року - армія РФ обстріляла полігон на Полтавщині. В ОВА повідомили про двох загиблих.

22 червня 2025 року - удар по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад на Херсонщині. Відомо про 3 загиблих та 14 поранених.

24 червня 2025 року - ворог атакував БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ. Вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

29 липня 2025 - удар РФ по території одного з навчальних підрозділів, є загиблі та поранені.

Серпень 2025 - чергова атака по одному з навчальних підрозділів. Один військовий загинув, 23 постраждали.

Вересень 2025 - удар по навчальному підрозділу ЗСУ. Повністю уникнути втрат не вдалося.

16 жовтня 2025 - росіяни вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ, внаслідок чого також були жертви.

Відсторонення від посади, службові розслідування, заяви про необхідність покарання винних... Та чи дійсно належні висновки було зроблено, чи дійсно трагічні уроки враховано? Питання залишається відкритим.

