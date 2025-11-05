Удари РФ під час шикування бійців: публічно відомі епізоди

Шикування бійців та загроза ударів РФ. Відомі епіоди атак

Щоразу після ударів росіян по скупченню українських військових на полігонах чи під час шикувань говорять про безпекові протоколи та відсторонення посадовців. Та чи дійсно враховуються ці страшні уроки?

На початку листопада стало відомо про удар російських військ по місцю, де нагороджували українських захисників. Атака ворога забрала життя пілотів та піхотинців однієї з бригад.

Попри неодноразові заяви про розслідування та неприпустимість таких випадків, подібні трагедії повторюються.

Цензор.НЕТ зібрав публічно відомі епізоди - від удару по 128-й бригаді у 2023 році до останніх випадків на Дніпропетровщині у 2025-му, - щоб нагадати, якою ціною даються ці болючі уроки.

Яворівський полігон

13 березня 2022 року російська армія атакувала Яворівський полігон на Львівщині. За даними СБУ, загинули понад 60 людей.

Згодом суд визнав винним у коригуванні удару колишнього працівника радянського КДБ Олександра Косторного. Його засудили до 15 років тюрми.

Удар по казармі 36 окремої бригади морської піхоти

18 березня 2022 російські окупанти вдарили по казармі в пункті постійної дислокації бригади морської піхоти ВМС ЗСУ в Миколаєві. За інформацією іноземних ЗМІ, загинули та дістали поранення кілька сотень українських військовослужбовців.

Удар по Десні

17 травня 2022 року російські війська ракетами атакували селище Десна, де розташований навчальний центр Збройних Сил.

В ОВА тоді заявили про 30 поранених та 87 загиблих.

За даними УП, військових, яких тоді назвали "зниклими", було щонайменше сім десятків.

Лютіж та Гончарівське

28 липня 2022 року росіяни атакували Київщину та Чернігівщину. Під ударом - військові частини. Генштаб повідомляв про втрати в особовому складі.

Удар по 128-й бригаді. 2023 рік

Напевно найкричущішим випадком є трагедія, що сталася у листопада 2023 року у 128-й бригаді. Російські окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У бригаді підтвердили загибель 19 воїнів. Міноборони заявило, що розпочало розслідування дії посадовців, які організували шикування бійців.

Тоді ЗМІ повідомляли, що командир 128-ї бригади Лисюк запізнився на нагородження бійців. Військові понад пів години чекали командира. Під час цього росіяни завдали удару.

Шикування бійців на Сумщині. 2024 рік

У вересні 2024-го року аналітики проєкту DeepState розповіли про трагічний удар "Іскандерів" по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині.

Кількість втрат та підрозділ там не озвучували, але наголосили на неприпустимості таких зборів.. Бездрик знаходиться за 33 км від державного кордону.

Удар по полігону на Дніпропетровщині. Березень 2025 року

1 березня у соцмережах повідомляли про удар військ РФ по полігону на Дніпропетровщині балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетним боєприпасом. За словами нардепки Безуглої, це відбулося під час шикування.

Згодом інформацію підтвердив тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий.

"Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність", - зазначив він.

Головнокомандувач Олександр Сирський тоді розпорядився усунути двох офіцерів командного рівня.

Шикування на Дніпропетровщині. Листопад 2025 року

3 листопада 2025-го року мережу облетіла новина про удар по місцю, де нагороджували українських воїнів.

Журналіст Дмитро Святненко розповів, що під час удару загинув його брат:

"Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб Нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика".

Згодом у 30-му Корпусі морської піхоти ВМС ЗС України повідомили, що під час удару в селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

У ДБР заявили, що розпочали розслідування та перевіряють, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Липень 2025 року

Росіяни вдарили по командуванню 110-ї окремої механізованої бригади. Тоді загинули начальник штабу 110 ОМБр Валерій Мірзаєв та заступник комбрига Дмитро Романюк, а також командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич.

Експерт зі зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що ймовірною причиною загибелі командування 110-ї бригади став витік інформації про збір військових з месенджера.

Удари РФ по полігонах у 2025 році

Відомо також й про низку ударів РФ по навчальних полігонах Сил оборони України. Під час них, на жаль, були й загиблі військовослужбовці.

У травні 2025 повідомлялось про удар по стрільбищу на Сумщині. Тоді загинули шестеро військових, понад 10 дістали поранення.

1 червня 2025 року рашисти вдарили по полігону на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули 12 військових.

Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади.

"Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні", - пояснив він.

4 червня 2025 року - армія РФ обстріляла полігон на Полтавщині. В ОВА повідомили про двох загиблих.

22 червня 2025 року - удар по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад на Херсонщині. Відомо про 3 загиблих та 14 поранених.

24 червня 2025 року - ворог атакував БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ. Вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

29 липня 2025 - удар РФ по території одного з навчальних підрозділів, є загиблі та поранені.

Серпень 2025 - чергова атака по одному з навчальних підрозділів. Один військовий загинув, 23 постраждали.

Вересень 2025 - удар по навчальному підрозділу ЗСУ. Повністю уникнути втрат не вдалося.

16 жовтня 2025 - росіяни вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ, внаслідок чого також були жертви.

Відсторонення від посади, службові розслідування, заяви про необхідність покарання винних... Та чи дійсно належні висновки було зроблено, чи дійсно трагічні уроки враховано? Питання залишається відкритим.

допоки реальне негайне покарання за таку муйню не будуть нести найвищі командири - до того моменту кацапські підари касетами з балістики вбиватимуть найкращих
05.11.2025 14:06 Відповісти
Допоки будуть живими, оті коригувальники-убивці Українців, так і буде продовжуватися ***********, що підтверджується повним саботаж ГПУ щодо покарання осіб за убивство Захисників України, ще на Яворівському полігоні, за участю аброхамія-падлюки та групи осіб з офісу ***********!!
05.11.2025 21:06 Відповісти
Квітень 2025 - удар по центру Сум , після чого раптово кудись зник Артюх - до речі , пів року про нього взагалі не чути
05.11.2025 14:08 Відповісти
березень 22-го - ракетний удар по Яворівському полігону
бібізяна та подляк нікуди не зникли, добре ся мають
05.11.2025 14:11 Відповісти
Генаралітет працює на ворога, вони, як правило однокашники кацапських військових училищ, та ще й родичі на московії проживають! 🤬
05.11.2025 14:08 Відповісти
А чому ж їх після 2014 не повикидали ?
05.11.2025 14:12 Відповісти
А чого ж - повикидали багатьох. Потім, після 2019-го їх назад прийняли, як ображених Порошенком і Майданом. Як Тарана, наприклад, якого Зєлєнскій міністром облрони призначив.
05.11.2025 14:53 Відповісти
Я не можу уявити що в головах президентів та інших чиновників, які ставлять на посади сосійськомовних офіцерів та генералів які давали присягу совку.
05.11.2025 14:18 Відповісти
Ну, за то нинішній "найвеличніший" з найвеличніших, аж 4 (чотири) рази давав клятву на вірність українському народу .... , чи не давав ...
05.11.2025 14:33 Відповісти
Молодші 51 року, не могли давати присягу совку.
05.11.2025 16:26 Відповісти
Ні, вони просто пересічні придурки як і Ваша шанована особа.
05.11.2025 15:56 Відповісти
Кількість мала б зменшуватись, а не навпаки...
05.11.2025 14:10 Відповісти
А удар по училишу связи в Полтаве? Я не знаю какой нужно иметь уровень интеллекта чтобы в принципе собрать в одном месте больше 2-3-5 человек в 100-150 км от границы. И то - в мониторинговых каналах в телеграмме обычные люди заранее пишут что тревога по баллистике и примерное направление удара. Есть несколько минут чтобы просто рассредоточиться. Но все снова и снова...
05.11.2025 14:10 Відповісти
Скільки безглуздих смертей через довбой@бів на командних посадах.
05.11.2025 14:12 Відповісти
довдойобів у війську мало, але розставлені вони грамотно (с)
05.11.2025 14:13 Відповісти
сирський та його генерали тупі сов'єтські виконавці!!!!
пан генерал батько залужний, стратег і тактик!
але, гундосому ухилянту подобаються виконавці з гарними новинами на ставках, а не воїни з вимогами!
05.11.2025 14:20 Відповісти
останній випадок - іскандер влучив у село ,загинули військові і цивільні ,ніякого шикування не було
05.11.2025 14:24 Відповісти
Брат мобілізований ніразу не був на передку - має два ,Карле , поранення - від удару шахедом по розташуванню учбої частини
05.11.2025 14:25 Відповісти
для чого бути на 0, якщо той же іскандер-м має дальність ураження до 500 км, а модернізований - до 700 км
05.11.2025 14:32 Відповісти
https://t.me/voynareal/125250 Бійці «Альфи» СБУ ліквідували під Покровськом окупанта, який дуже схожий на російського телеведучого, котрий сьогодні активно топить за війну проти України.

🐽 Лєонід Якубович - все?
05.11.2025 14:27 Відповісти
Пішов на йух зі своїм опівським ТГ каналом марахвону!
05.11.2025 15:05 Відповісти
Якубовичу 80 років.
05.11.2025 16:30 Відповісти
чому не можна нагороджувати по вайберу чи зуму ? головне ж поспілкуватися і представити людину запрошеним - під час війни це можна робити онлайн, телефони є у всіх
05.11.2025 14:58 Відповісти
Кого покарали ?
05.11.2025 15:07 Відповісти
це риторичне запитання.генерали виконуют наказ Верховного по знищенню населеня України і передачі країни ворогові, тому і програемо
05.11.2025 15:16 Відповісти
За ради безпеки війсьових, про відзнаку потрібно тільки повідомляти,
а урочисту частину здійснювати коли будуть у відпусці
05.11.2025 15:17 Відповісти
відставка?? Під суд .... любителів помпезності урочистої.... козли совкові..Ви вбили українських Героїв ...Вивезіть до Київа чи Житомира і там проведіть урочисто все...якщо у вас від цього довбе в голові
05.11.2025 15:18 Відповісти
За команду шикування тилових командирів середньої ланки слід одразу переводити в штурми, а генералів - судити і позбавляти звання.
05.11.2025 15:53 Відповісти
генералів - на 0
най молодість згадають, бойовим досвідом поділяться
просто судити та позбавляти звання - то для них лафа
05.11.2025 15:58 Відповісти
Нехай забанять, але скажу - допоки буде тривати таке ********? Таких грьобаних "командирів" розстріляти на місці. Показуха і помпезність занадто дорого обходиться. Ще б, суки, парад влаштували. І скажіть, що то не робота щурів, починаючи від жоОПи і до рівня бригад.
05.11.2025 16:51 Відповісти
Дурні повинні страждати
05.11.2025 17:58 Відповісти
24 р."уч**ка"не скажу де.Мінімум 3 рази построєніє.Пишу так бо привик з давніших часів. Ранком гімн України і всякий ****..ш ну типу розвод на заняття. Після обіду знову.Стояли мінімум пів- години поки всі стануть в стрій Вечором гімн,клятва патріота і всякий п.....ш.Сховища біля кожної палатки рів накритий сосновими гілками.Тоді так не прилітало .може там тепер і краще думають про простих рекрутів.А ще показова палатка де ліжка мали тумбочки.для преси і перевірок.Початок квітня холодно типу сиро в палатках буржуйки всі бухикають як тубзіки.А 38,5 це не температура,ви косите.А майор очкарик політрук **.... говорить мені пох... ваші слабості треба неньку захищати.Інструктора були нормальні і ті що я з ними типу вчився і жив.Були молоді після зони -люкс хлопці.Дай Боже щоб вони всі були живі.
05.11.2025 19:34 Відповісти
необучаємі ідіоти
таких не варто тримати при владі.
05.11.2025 21:00 Відповісти
А ще 79 бригаду двічі обстріляли(казарми) 18 березня 22го - багато жертв,та червень 22го казарми та стадіон - кажуть жертв не було,але дивлячись червневий обстріл розумію ,що як мінімум дневальні та інші чергові мали потрапити під удар а також на стадіоні могли робити шикування,висновок:- брехня,не вірю!І тут є ще не названі речі,котрі ,мабуть,замовчують.Дебіли!Ми Ось так ганебно втратили ,мабуть,велику частину навчених ,вмотивованих,кращих воїнів!Скільки вони могли знищити ворога....десятки тисяч.
06.11.2025 12:44 Відповісти
 
 