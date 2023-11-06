Комбриг 128 бригади Лисюк запізнився на нагородження. Поки воїни його чекали, рф вдарила "Іскандером", - ЗМІ
Командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на нагородження воїнів до Дня ракетних військ і артилерії, який було організовано на Запоріжжі. Військові понад пів години чекали командира, після цього рашисти завдали удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Hromadske" повідомили джерела у бригаді.
Співрозмовник видання розповів, що спочатку нагородження планували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар.
Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після прильоту, пише "Hromadske".
Джерела видання розповіли, що росіяни слідкували за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.
"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули. - Ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", - розповів співрозмовник.
Водночас багато військових дістали поранення від уламків.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-й бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.
128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар рф.
Будь ласка, зачекайте...
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а Зєля шо? - Зєля - нічо.. імєєт право на ошІбку й досі.. воно нікому нічого нє дАлжно і дермак з ним буде до кінця.. - так же ж?, упоротий зєлін тєлємарафонний лохторат?
Той хто це "ОРГАНІЗУВАВ" добре знав, що робить...!!!
І ой вибачте ми трошки запізнилися на 10-20 хвилин..., ТАКЕ НЕ МАЄ ПРОЙТИ...!!!
ВКР має ретельно усе дослідити та знайти цього "кротіка-пілігріма"...!!!
Той хто це зробив у цей час 100% відлучився від епіцентру ракетного удару та вже намилив лижі, щоб зїхати з цього підрозділу або перевестися на больничку, або приїздив з "якоюсь перевіркою" у цей підрозділ...!!!
Спочатку було на 9.00, потім перенесли на 9.30, а удар було нанесено о 10.10
Люди стояли годину вишикувані чекаючи на комбрига....
Ви не знаєте, хто такий цей лисюк? Цей "герой" ще в 16 чи 17 році став звинуваченим у справі про контрабанду з лугандона, відкупився ("пішов на угоду зі слідством"), отримав призначення на комбрига від сирського (мабуть теж за бабло) і почав побори зі своїх підлеглих, продаючи їм форму, бк, пайки. Хлопці почали протестувати, написали листа "самому" вазелінському із проханням замінити керівництво бригади або хоча би надіслати перевірку для встановлення фактів злочинів лисюка. зеленський, як зазвичай, на всіх поклав, але через гучний розголос бригаду практично розформували. Та коли нардепи почали подавати запити "Так що зі 128-ю?", то з,ясувалося, що бригаду відновили і повернули до неї того ж таки лисюка.
То в мене просте питання: чи міг оцей шахрай, мародер та зрадник навести рашистів на своїх підлеглих, які йому так дошкуляли?
Та як два пальці обасфальт. Контакти з лугандоном в нього збереглися, а смерть "правдошукачів" закрила для нього певні проблеми.
І не совкова тут система винна, а конкретна падлюка при погонах.
28-29 грудня 2018 року Лисюк перевіз ящики з сигаретами в Соледар (Донецька область) і продав невстановленим особам.
В січні 2019 року військовий знову забрав у схованці ще 150 ящиків (74 920 пачок) з контрабандними сигаретами.
17 січня під час отримання 2 300 доларів як частини грошей за продані сигарети Лисюк зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку (Луганська область).
Після 2019 року, коли було доказано факт злочину, Лисюк Д. отримав підвищення, став полковником і очолив 128-у бригаду.
Ще один цікавий нюанс. В жовтні 2023 року (тобто зовсім нещодавно), різні російські ЗМІ писали статті про Лисюка Дмитра, де заголовки мали ось таку назву (додам декілька прикладів):
«Украинский офицер признал превосходство армии России над ВСУ».
«Украинский полковник: армия России превосходит ВСУ количественно и технически».
«Никаких иллюзий»: Украинский полковник Лисюк сделал мрачное признание о ВСУ...
Охрєнєть Бекграунд Check . ? Звідки беруться такі комбриги ? Але.....
А цей лисюк - шахрай, у вісімнадцятому налагодив канал контрабанди з лугандоном, відкупився від карного переслідування, купив призначення на комбрига і почав обкладати своїх солдатів поборами, про що воїни 128-ї навіть поскаржилися зеленському. Ці солдати для лисюка не те, що НЕ "друзі дитинства". Вони - реальна загроза нової карної справи. А після прильоту Іскандера цих "правдошукачів" суттєво поменшало. Тобто лисюку це реально ВИГІДНО! І він мав контакти з ворогом ще раніше.
Ось і не вірте в те, що він до прильоту дотичний.
Оказывается, Дмитрий Лысюк был ранее судим. Но после приговора он получил новое звание (полковника) и занял должность командира всей бригады.
По данным издания УНН, в августе 2019 года суд приговорил к штрафу командира 8-го батальона 10 горно-штурмовой бригады ВСУ, подполковника Дмитрия Лысюка за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из ЛНР.
К нему обратился житель Краматорска и предложил заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области.
При этом подакцизный товар необходимо было забирать в предварительно оговоренном месте у реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона выполнял боевые задачи.
Подполковник согласился с этим предложением и в конце декабря 2018 года забрал в лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки Marlboro Red и спрятал их в заброшенном доме в соседнем селе.
28-29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам.
В январе 2019 года военный снова забрал в тайнике еще 150 ящиков (74 920 пачек) с контрабандными сигаретами. 17 января во время получения 2300 долларов в качестве части денег за проданные сигареты Лысюк с сообщником были задержаны правоохранителями в кафе в Северодонецке (Луганская область).
При этом отмечено, что с 17 декабря 2018 контрразведка СБУ следила за действиями преступников, поскольку его сообщник ранее договорился о взятках для сотрудника контрразведки за беспрепятственное прохождение блок-постов грузовиками с контрабандой.
Задержанным сообщникам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку в целях сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.
Комбат избежал ареста и был отпущен на поруки, а его сообщник вышел из-под стражи под залог 286 тысяч гривен. 30 июля 2019 года оба подсудимых признали свою вину и заключили соглашение со следствием.
В начале августа 2019 года суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние подозреваемых и утвердил соглашение с прокуратурой, назначил подсудимым согласованное наказание. В итоге сообщник был приговорен к штрафу 161 500 гривен, а комбат Лысюк - к штрафу 119 000 гривен.
Кроме того, с них взысканы процессуальные расходы в размере 36 тысяч гривен с каждого. Изъятые ящики контрабандных сигарет суд принял решение уничтожить.
Кстати, комбат Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени указом Президента в августе 2017 года.
Та ні хріна подібного, звісно. Я певний, що лисюк звання полковника та посаду комбрига просто купив, розплатившись тима самими контрабандними грошима. Питання: а хто ж йому оте все за лугандонські гроші продав???
Хомак теж колись направив своїх вояків на прорив через Іловайський коридор, а сам розвернувся і втік в тил колони і далі кинув броньовик, поранених, і з охороною вночі зник. Зранку виїхав через Інші блокпости росіян, і ніхто його не чіпав.
А в 2019 ЗЕ призначив його керувати генштабом і руйнувати армію