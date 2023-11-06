Комбриг 128 бригади Лисюк запізнився на нагородження. Поки воїни його чекали, рф вдарила "Іскандером", - ЗМІ

Командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на нагородження воїнів до Дня ракетних військ і артилерії, який було організовано на Запоріжжі. Військові понад пів години чекали командира, після цього рашисти завдали удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Hromadske" повідомили джерела у бригаді.

Співрозмовник видання розповів, що спочатку нагородження планували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар.

Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після прильоту, пише "Hromadske".

Джерела видання розповіли, що росіяни слідкували за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.

"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули. - Ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", - розповів співрозмовник.

Водночас багато військових дістали поранення від уламків.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-й бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар рф.

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