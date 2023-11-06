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Новини Війна
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Удар "Іскандером" по 128 бригаді на Запоріжжі: ДБР розпочало кримінальне провадження

бригада,128

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом удару військ рф по воїнам 128 бригади на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії", - йдеться в повідомленні.

У ДБР заявили, що наразі ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар рф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це трагедія, якої можна було уникнути. Розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, - Зеленський про трагедію в 128-й бригаді. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3743) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) ДБР (3562)


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Топ коментарі
+10
Вы там поосторожнее с расследованием
Как бы на Банковую не выйти.....
Украинские артиллеристы работали по русне нефигово
Русня попросила приструнить украинских артиллеристов?
Сделать маленький Чонгар.......
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06.11.2023 13:11 Відповісти
+9
Результат і так зрозумілий - або буде винний "сторож в якого були ключі", або розслідування ітиме аж до закінчення строку давності.
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06.11.2023 13:15 Відповісти
+7
І хто дав команду Чонгар розмінувати не можуть знайти, і хто на шашлики ...
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06.11.2023 13:31 Відповісти
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Вы там поосторожнее с расследованием
Как бы на Банковую не выйти.....
Украинские артиллеристы работали по русне нефигово
Русня попросила приструнить украинских артиллеристов?
Сделать маленький Чонгар.......
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06.11.2023 13:11 Відповісти
Не треба робити великий розголос. Керівництво України сумлінно виконує свою частину угоди. Залізниця до криму будуватиметься.
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06.11.2023 13:22 Відповісти
Це так відреагували на звернення до президента бійців бригади, яке вони викладали в інтернет, щоб розібрався з нерадивим командуванням. Ось і розібрались.
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06.11.2023 13:29 Відповісти
Результат і так зрозумілий - або буде винний "сторож в якого були ключі", або розслідування ітиме аж до закінчення строку давності.
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06.11.2023 13:15 Відповісти
Прогнозирую, что на "контрабандиста сигарет из лнр" следствие так и не выйдет.
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06.11.2023 13:19 Відповісти
Закарпатская сигаретная мафия его прикроет. Это же они ему должность купили.
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06.11.2023 13:38 Відповісти
Навряд чи це був "Іскандер". Вибух у повітрі, руйнування незначні.
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06.11.2023 13:20 Відповісти
Я извиняюсь, а что там расследовать? Кто собрал людей в одном месте - тот и преступник. К слову, он уже арестован?
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06.11.2023 13:21 Відповісти
Не факт.Виновних у скандалі с вагнергейт так і не знайшли.А також замовників вбивства Гонгадзе.
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06.11.2023 13:27 Відповісти
І хто дав команду Чонгар розмінувати не можуть знайти, і хто на шашлики ...
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06.11.2023 13:31 Відповісти
ДБР- це ФСБзна контора- її потрібно ліквідувати
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06.11.2023 13:45 Відповісти
Хто ще думає що влада в Україні для народу. Арестович, Баканов, Татаров назвати ще десяток зрадників?
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06.11.2023 13:24 Відповісти
Хто ще хоче нагород від призЄдента??
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06.11.2023 13:24 Відповісти
8 лет за 19 жизней? Да и то ....условно.
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06.11.2023 13:35 Відповісти
8 років умовно не буває.
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06.11.2023 13:50 Відповісти
перевірити хто підписав грамоти і розстріляти, цю мерзоту совкову, на війні грамоти пздц дебіли, тому і блазень на троні.
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06.11.2023 14:03 Відповісти
 
 