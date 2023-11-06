Удар "Іскандером" по 128 бригаді на Запоріжжі: ДБР розпочало кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом удару військ рф по воїнам 128 бригади на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії", - йдеться в повідомленні.

У ДБР заявили, що наразі ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар рф.

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