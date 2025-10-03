Військових з полігону в Гончарівському переводять в інші регіони після ракетних ударів РФ

Після ракетного удару РФ по навчальному підрозділу у Гончарівському на Чернігівщині 24 вересня, у зв'язку зі збільшенням присутності російських розвіддронів та посиленої уваги армії РФ до Чернігівщини, військових центру підготовки підрозділів "поетапно переміщують в інші регіони України для більш безпечного перебування та проведення занять".

Про це Суспільному повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на заходи, організовані відповідно до вимог Головнокомандувача ЗСУ, командувача Сухопутних військ ЗСУ, стався випадок загибелі особового складу у Гончарівському центрі підготовки підрозділів, куди завдали ракетний удар, внаслідок якого загинули та дістали поранення військовослужбовці", - повідомили у Сухопутних військах.

Зазначається, що за даним фактом призначили спеціальне службове розслідування, з метою встановлення всіх обставин, які призвели до загибелі військовослужбовців, а також роль та місце всіх причетних до цього посадових осіб.

Також читайте: Солдат Ігор Макарюк загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гончарівському. ФОТО

"Винних притягнуть до відповідальності, згідно з чинним законодавством. Разом з цим слід зазначити, що на вимогу командувача Сухопутних військ ЗСУ, укриттям особовий склад забезпечений на всі 100%. Також проводиться постійна робота щодо покращення безпечних умов перебування військовослужбовців. Постійно проводяться тренування дій особового складу з питань дотримання вимог безпеки під час "Повітряної тривоги", інших видів небезпеки та надання першої медичної допомоги".

Нагадаємо, що російські війська 24 вересня атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України у Гончарівському двома балістичними ракетами "Іскандер".

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!