УКР
Удар РФ по навчальному центру Сухопутних військ
1 891 14

Військових з полігону в Гончарівському переводять в інші регіони після ракетних ударів РФ

удар по полігону на Чернігівщині

Після ракетного удару РФ по навчальному підрозділу у Гончарівському на Чернігівщині 24 вересня, у зв'язку зі збільшенням присутності російських розвіддронів та посиленої уваги армії РФ до Чернігівщини, військових центру підготовки підрозділів "поетапно переміщують в інші регіони України для більш безпечного перебування та проведення занять".

Про це Суспільному повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на заходи, організовані відповідно до вимог Головнокомандувача ЗСУ, командувача Сухопутних військ ЗСУ, стався випадок загибелі особового складу у Гончарівському центрі підготовки підрозділів, куди завдали ракетний удар, внаслідок якого загинули та дістали поранення військовослужбовці", - повідомили у Сухопутних військах.

Зазначається, що за даним фактом призначили спеціальне службове розслідування, з метою встановлення всіх обставин, які призвели до загибелі військовослужбовців, а також роль та місце всіх причетних до цього посадових осіб.

Також читайте: Солдат Ігор Макарюк загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гончарівському. ФОТО

"Винних притягнуть до відповідальності, згідно з чинним законодавством. Разом з цим слід зазначити, що на вимогу командувача Сухопутних військ ЗСУ, укриттям особовий склад забезпечений на всі 100%. Також проводиться постійна робота щодо покращення безпечних умов перебування військовослужбовців. Постійно проводяться тренування дій особового складу з питань дотримання вимог безпеки під час "Повітряної тривоги", інших видів небезпеки та надання першої медичної допомоги".

Нагадаємо, що російські війська 24 вересня атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України у Гончарівському двома балістичними ракетами "Іскандер".

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

полігон (288) Чернігівська область (1079) Чернігівський район (80) Гончарівське (1)
03.10.2025 18:58 Відповісти
03.10.2025 18:54 Відповісти
03.10.2025 18:53 Відповісти
Коментувати
Шикування знову було?
03.10.2025 18:53 Відповісти
03.10.2025 18:53 Відповісти
нєнє!
****!
скільки загинуло?
скільки тцк туди загнали?
скільки алкаш командир не зберіг?
сирський, ****** тварь, скільки?
03.10.2025 18:54 Відповісти
03.10.2025 18:54 Відповісти
Класика:
03.10.2025 18:58 Відповісти
03.10.2025 18:58 Відповісти
Це ж не перший прильот по тому полігоні. У наших генералів пізнє зажигання
03.10.2025 19:04 Відповісти
03.10.2025 19:04 Відповісти
ну якщо людьське життя доречно виправовувати ,,,пізднім запалюванням,,,......
03.10.2025 19:21 Відповісти
03.10.2025 19:21 Відповісти
Цей полігон називають "Гондурас". Невже хенерал Драпатий зрозумів. що скоро нових мобіків хрена лисого наловить, щоб вбивати їх прямо на полігонах?
03.10.2025 19:22 Відповісти
03.10.2025 19:22 Відповісти
Цікаво , чому Гондурас?
03.10.2025 19:38 Відповісти
03.10.2025 19:38 Відповісти
ШІ так каже.... З місцевих... Полігон "Гончарівське" так називають, бо це колишня назва військового полігону "Гончарівське" (зараз - «Десна»), яка асоціюється з великою територією, що значно перевищує площу самого селища Гончарівське. Місцеві жителі також пов'язують це з тим, що полігон - це велика, "необжита" територія, яку вони жартома називають "Гондурас".
03.10.2025 19:49 Відповісти
03.10.2025 19:49 Відповісти
Полигон в 40 км от "Десны".
03.10.2025 20:00 Відповісти
03.10.2025 20:00 Відповісти
це цитата ШІ. звідки вони тянули....
03.10.2025 20:07 Відповісти
03.10.2025 20:07 Відповісти
Можете пояснити, до чого тут Драпатий? Можливо я щось пропустив, але здається він після аналогічного випадку у червні 2025р. подав у відставку?
03.10.2025 20:11 Відповісти
03.10.2025 20:11 Відповісти
Так точно. Сменил его бригадный генерал Шаповалов(и теперь несет ответственность за подготовку войск).
03.10.2025 20:26 Відповісти
03.10.2025 20:26 Відповісти
"Другие регионы" это скорее всего 197 УЦ "Десна", в той же Черниговской области. Все збс.
03.10.2025 19:32 Відповісти
03.10.2025 19:32 Відповісти
ага!
це, до отої: армія мова віра!!!
03.10.2025 19:41 Відповісти
03.10.2025 19:41 Відповісти
 
 