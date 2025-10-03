Военных с полигона в Гончаровском переводят в другие регионы после ракетных ударов РФ

После ракетного удара РФ по учебному подразделению в Гончаровском на Черниговщине 24 сентября, в связи с увеличением присутствия российских разведдронов и усиленного внимания армии РФ к Черниговщине, военных центра подготовки подразделений "поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий".

Об этом Общественному сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на меры, организованные в соответствии с требованиями Главнокомандующего ВСУ, командующего Сухопутных войск ВСУ, произошел случай гибели личного состава в Гончаровском центре подготовки подразделений, куда нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и получили ранения военнослужащие", - сообщили в Сухопутных войсках.

Отмечается, что по данному факту назначили специальное служебное расследование, с целью установления всех обстоятельств, которые привели к гибели военнослужащих, а также роль и место всех причастных к этому должностных лиц.

"Виновных привлекут к ответственности, согласно действующему законодательству. Вместе с этим следует отметить, что по требованию командующего Сухопутных войск ВСУ, укрытием личный состав обеспечен на все 100%. Также проводится постоянная работа по улучшению безопасных условий пребывания военнослужащих. Постоянно проводятся тренировки действий личного состава по вопросам соблюдения требований безопасности во время "Воздушной тревоги", других видов опасности и оказания первой медицинской помощи".

Напомним, что российские войска 24 сентября атаковали учебное подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Гончаровском двумя баллистическими ракетами "Искандер".

