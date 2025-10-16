Рашисты ударили баллистикой по учебному подразделению Сухопутных войск в тылу: есть погибшие

Российские захватчики утром 16 октября двумя баллистическими ракетами ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Есть погибшие и раненые военнослужащие.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

Учебное подразделение, по которому нанесли удар оккупанты, находится в тыловой и "относительно спокойной" части Украины, однако деталей в ОК "Південь" не приводят.

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими", - добавили военные.

Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

