РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10536 посетителей онлайн
Новости Удар РФ по учебному центру Сухопутных войск
2 563 15

Рашисты ударили баллистикой по учебному подразделению Сухопутных войск в тылу: есть погибшие

Враг атаковал ракетами подразделение Сухопутных войск 16 октября

Российские захватчики утром 16 октября двумя баллистическими ракетами ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Есть погибшие и раненые военнослужащие.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

Учебное подразделение, по которому нанесли удар оккупанты, находится в тыловой и "относительно спокойной" части Украины, однако деталей в ОК "Південь" не приводят.

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими", - добавили военные.

Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

Также читайте: Рашисты нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: есть потери и раненые

Автор: 

обстрел (30036) баллистические ракеты (450) война в Украине (6530) Сухопутные войска ВСУ (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Навчальний підрозділ, по якому завдали удару окупанти, розташований у тиловій та "відносно спокійній" частині Україні, однак деталей в ОК "Південь Джерело: https://censor.net/ua/n3580052
- це , типу , одразу виправдовуються ?
Чи може , в Україні , є місця недосяжні для кацапських ракет ?
показать весь комментарий
16.10.2025 15:25 Ответить
+3
Сирник не кається , за кордоном треба тренуватися
показать весь комментарий
16.10.2025 15:28 Ответить
+2
Ударів у відповідь як завжди не буде. Внутрішня імпотенція триває.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навчальний підрозділ, по якому завдали удару окупанти, розташований у тиловій та "відносно спокійній" частині Україні, однак деталей в ОК "Південь Джерело: https://censor.net/ua/n3580052
- це , типу , одразу виправдовуються ?
Чи може , в Україні , є місця недосяжні для кацапських ракет ?
показать весь комментарий
16.10.2025 15:25 Ответить
Це говорить, що військові мали достатньо часу щоб сховатися в укриття, але вони, очевидно, проігнорували загрозу
показать весь комментарий
16.10.2025 15:31 Ответить
Куди ти можеш сховатися від прямого влучання балістичними ракетами ?!
показать весь комментарий
16.10.2025 15:32 Ответить
Нікуди, але вірогідність саме прямого влучання близька до нуля
показать весь комментарий
16.10.2025 15:34 Ответить
Сирник не кається , за кордоном треба тренуватися
показать весь комментарий
16.10.2025 15:28 Ответить
Ударів у відповідь як завжди не буде. Внутрішня імпотенція триває.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:28 Ответить
ждемо Томагавки
показать весь комментарий
16.10.2025 15:29 Ответить
Томагавки будут потрачены бездарно. Полетят в фабрику балалаек и акордеонов, или в колхоз "100 лет без урожая". Настоящие военные цели останутся не тронутыми. Не зря ведь россия показывала местным лохам кино проголобородьку.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:34 Ответить
Так і є, США не дозволять нанести їми чутливих втрат рф. А на рф є дуже болючі місця, як на приклад заводи електроніки, космічні галузі, сервери фсб, тощо
показать весь комментарий
16.10.2025 15:38 Ответить
Скоро будуть - он , в Чернігові , навіть сквер ім'ям Тромба вже назвали ... тепер точно ракети дадуть !
сарказм ...
показать весь комментарий
16.10.2025 15:34 Ответить
Дайте вгадаю. Висів розвідувальний БпЛА, всім було пофіг на нього.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:29 Ответить
Само собою. Це вже навіть і не обговорюється.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:31 Ответить
Головне,що потужне розслідування проведуть. Не перше і не останнє. Гнила система,де окрема людина -ніщо.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:34 Ответить
І в якій це "тиловій та "відносно спокійній" частині Україні? Балістика на Слобажанське/Харків у 7 ранку - це така тилова спокійна частина України за версією командування?
показать весь комментарий
16.10.2025 15:39 Ответить
ніхто ніколи не дивився на сусідню з рашкою Фінляндію, яка до повномасштабного вторгнення й із самого закінчення фінської зимової кампанії зберігала відносно добросусідські відносини з рашкою, але будувала й продовжує будувати підземні, гарно облаштовані укриття, в яких практично можна сховати все населення..., а в нас в підземних укриттях не можна сховати навіть декілька учбових центрів...
показать весь комментарий
16.10.2025 15:41 Ответить
 
 