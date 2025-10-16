УКР
Рашисти вдарили балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ в тилу: є загиблі

Ворог атакував ракетами підрозділ Сухопутних військ 16 жовтня

Російські загарбники вранці 16 жовтня двома балістичними ракетами вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Є загиблі та поранені військовослужбовці.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Навчальний підрозділ, по якому завдали удару окупанти, розташований у тиловій та "відносно спокійній" частині Україні, однак деталей в ОК "Південь" не наводять.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими", - додали військові.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни завдали 12 ракетних і 56 ударів "БпЛА" по енергетичній системі і газонафтовій інфраструктурі Харківщини, - ОВА

обстріл (31380) балістичні ракети (481) війна в Україні (6580) Сухопутні війська ЗСУ (56)
Топ коментарі
+17
Дайте вгадаю. Висів розвідувальний БпЛА, всім було пофіг на нього.
16.10.2025 15:29 Відповісти
+13
Навчальний підрозділ, по якому завдали удару окупанти, розташований у тиловій та "відносно спокійній" частині Україні, однак деталей в ОК "Південь
- це , типу , одразу виправдовуються ?
Чи може , в Україні , є місця недосяжні для кацапських ракет ?
16.10.2025 15:25 Відповісти
+11
Томагавки будут потрачены бездарно. Полетят в фабрику балалаек и акордеонов, или в колхоз "100 лет без урожая". Настоящие военные цели останутся не тронутыми. Не зря ведь россия показывала местным лохам кино проголобородьку.
16.10.2025 15:34 Відповісти
Це говорить, що військові мали достатньо часу щоб сховатися в укриття, але вони, очевидно, проігнорували загрозу
16.10.2025 15:31 Відповісти
Куди ти можеш сховатися від прямого влучання балістичними ракетами ?!
16.10.2025 15:32 Відповісти
Нікуди, але вірогідність саме прямого влучання близька до нуля
16.10.2025 15:34 Відповісти
В бомбосховище,не сарай і не підвал!!Бомбосховище можно вразити лише бетонобійним ***********.
16.10.2025 15:44 Відповісти
його головна мета це саботувати мобілізацію та глорифіковувати СЗЧ й дезертирів, все решта лише спосіб досягнення цієї мети: маскуючись під патріота та втираючись в довіру до українців
16.10.2025 15:56 Відповісти
Сирник не кається , за кордоном треба тренуватися
16.10.2025 15:28 Відповісти
Ударів у відповідь як завжди не буде. Внутрішня імпотенція триває.
16.10.2025 15:28 Відповісти
ждемо Томагавки
16.10.2025 15:29 Відповісти
Томагавки будут потрачены бездарно. Полетят в фабрику балалаек и акордеонов, или в колхоз "100 лет без урожая". Настоящие военные цели останутся не тронутыми. Не зря ведь россия показывала местным лохам кино проголобородьку.
16.10.2025 15:34 Відповісти
Так і є, США не дозволять нанести їми чутливих втрат рф. А на рф є дуже болючі місця, як на приклад заводи електроніки, космічні галузі, сервери фсб, тощо
16.10.2025 15:38 Відповісти
На півночі москви є подстанція, що дає енергію на 70% міста. Кремль - вразлива ціль. Мерія москви вразлива ціль. Завод алмаз-антей-вразлива ціль. Станції СПРН дарьял і дон- вразливі цілі. Греблі водосховищ навколо москви - чудовий напрямок удару.
16.10.2025 15:50 Відповісти
Ямальський хрест би бахнути коли на росії нормальні морози будуть....
16.10.2025 16:53 Відповісти
Кролятіна,нє сци
16.10.2025 16:41 Відповісти
Або будуть здатні місця їх зберігання ще до поставки в бойові частини і по них прилетить.
16.10.2025 17:46 Відповісти
Скоро будуть - он , в Чернігові , навіть сквер ім'ям Тромба вже назвали ... тепер точно ракети дадуть !
сарказм ...
16.10.2025 15:34 Відповісти
Дайте вгадаю. Висів розвідувальний БпЛА, всім було пофіг на нього.
16.10.2025 15:29 Відповісти
Само собою. Це вже навіть і не обговорюється.
16.10.2025 15:31 Відповісти
Дуже ймовірно що якийсь совкорилий охвіцер проводив шикування.
16.10.2025 16:35 Відповісти
Головне,що потужне розслідування проведуть. Не перше і не останнє. Гнила система,де окрема людина -ніщо.
16.10.2025 15:34 Відповісти
І в якій це "тиловій та "відносно спокійній" частині Україні? Балістика на Слобажанське/Харків у 7 ранку - це така тилова спокійна частина України за версією командування?
16.10.2025 15:39 Відповісти
ніхто ніколи не дивився на сусідню з рашкою Фінляндію, яка до повномасштабного вторгнення й із самого закінчення фінської зимової кампанії зберігала відносно добросусідські відносини з рашкою, але будувала й продовжує будувати підземні, гарно облаштовані укриття, в яких практично можна сховати все населення..., а в нас в підземних укриттях не можна сховати навіть декілька учбових центрів...
16.10.2025 15:41 Відповісти
В нас їх немає. Підвал це не укриття.
16.10.2025 16:20 Відповісти
И это накануне встречи Зеленского с Трампом... Походу, шансы Украины получить "томагавки" резко возросли.
16.10.2025 16:00 Відповісти
Там Хламідії часом не було?
16.10.2025 16:00 Відповісти
Ну що, пояснити мені цим "військовим масовикам-організаторам" де влаштовувати навчальні пдрозділи? Та просто - Конча Заспа, Петрівці і інші місця куди прямують Геліки і Майбахи. Це дійсно безпечні місця.
16.10.2025 16:47 Відповісти
І що заважає перенести всі навчальні підрозділи на захід подалі від лінії розмежуванням з ворогом?
16.10.2025 17:39 Відповісти
А коли вже за такі прой..би буде нести відповідальність Верховний? Наскільки мені відомо, що сьогодні він єдиний за все відповідає. За зірвані ворогом 4 склади при 5-му президенту нарід 73% до цього часу згадує президента і не може йому це пробачити. З початку відкритої агресії росії це навіть не десятий, а за сотню випадків. На самому паршивому підприємстві, коли посадова особа не справилася - її миттєво замінюють.
16.10.2025 17:50 Відповісти
 
 