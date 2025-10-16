Рашисти вдарили балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ в тилу: є загиблі

Російські загарбники вранці 16 жовтня двома балістичними ракетами вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Є загиблі та поранені військовослужбовці.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Навчальний підрозділ, по якому завдали удару окупанти, розташований у тиловій та "відносно спокійній" частині Україні, однак деталей в ОК "Південь" не наводять.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими", - додали військові.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

