Систематично пошкоджувала могили захисників України: на Чернігівщині затримано жінку, - Нацполіція

У місті Ічня поліція затримала 32-річну місцеву мешканку, яка систематично чинила наругу над могилами українських військових та інших похованнями.

Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Встановлення особи

За даними правоохоронців, до поліції звернулися родичі загиблих, які виявили пошкоджені могили: з них були розкидані речі, зникли квіти, статуетки, лампадки та іграшки. У ході оперативно-розшукових дій встановили, що до злочину причетна 32-річна жителька Ічні, яка зізналась у скоєному.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари РФ під час шикування бійців: публічно відомі епізоди

Затримання порушниці

Жінку затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами, вчинена повторно). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іноземці у ЗСУ отримають посвідки на тимчасове проживання: Рада ухвалила законопроєкт