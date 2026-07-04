Жителька Хмельниччини отримала вирок за наругу над могилою Героя України, льотчика Олексія Меся. ФОТО

Суд виніс вирок 48-річній жительці Шепетівки, яка викрала квіти висаджені на могилі Героя України, військового льотчика Олексія Меся.

Про це повідомляють Хмельницька обласна прокуратура та поліція Хмельниччини, інформує Цензор.НЕТ.

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Який вирок виніс суд

Наприкінці травня 2026 року до правоохоронців звернулася дружина загиблого захисника і розповіла, що з могили її чоловіка в Шепетівці викрали кущі з квітами.

Завдяки записам на камерах відеоспостереження поліцейські встановили зловмисницю. Нею виявилася 48-річна місцева жителька, яка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України ("Наруга над могилою"), та призначив їй покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду.

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Про Олексія Меся:

Олексій Месь ("Moonfish") – уродженець Шепетівки, полковник Повітряних сил Збройних Сил України, командир ескадрильї винищувальної авіації. Він героїчно загинув під час виконання бойового завдання, пілотуючи літак F-16 та відбиваючи масований ракетно-авіаційний удар російської федерації по території України.

Указом Президента України від 14 березня 2025 року Олексію Месю посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

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