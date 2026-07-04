Жителька Хмельниччини отримала вирок за наругу над могилою Героя України, льотчика Олексія Меся. ФОТО
Суд виніс вирок 48-річній жительці Шепетівки, яка викрала квіти висаджені на могилі Героя України, військового льотчика Олексія Меся.
Про це повідомляють Хмельницька обласна прокуратура та поліція Хмельниччини, інформує Цензор.НЕТ.
Який вирок виніс суд
Наприкінці травня 2026 року до правоохоронців звернулася дружина загиблого захисника і розповіла, що з могили її чоловіка в Шепетівці викрали кущі з квітами.
Завдяки записам на камерах відеоспостереження поліцейські встановили зловмисницю. Нею виявилася 48-річна місцева жителька, яка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України ("Наруга над могилою"), та призначив їй покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду.
Про Олексія Меся:
Олексій Месь ("Moonfish") – уродженець Шепетівки, полковник Повітряних сил Збройних Сил України, командир ескадрильї винищувальної авіації. Він героїчно загинув під час виконання бойового завдання, пілотуючи літак F-16 та відбиваючи масований ракетно-авіаційний удар російської федерації по території України.
Указом Президента України від 14 березня 2025 року Олексію Месю посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
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