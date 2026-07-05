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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Россия нанесла пять ударов по Запорожью: трое пострадавших, среди них - ребенок, разрушена стена многоэтажного дома. ФОТО

В конце суток субботы, 4 июля, российские оккупационные войска нанесли как минимум пять ударов по Запорожью. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пострадали люди 

Предварительно известно, что ранены три человека, среди них - один ребенок.

атака на Запорожье

Разрушения жилого сектора и инфраструктуры

В результате вражеского удара разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна и припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, в результате вражеской атаки пострадала критически важная инфраструктура города.

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Запорожье (3006) обстрел (33636) Запорожская область (4554) Запорожский район (682)
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