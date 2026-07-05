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Россия нанесла пять ударов по Запорожью: трое пострадавших, среди них - ребенок, разрушена стена многоэтажного дома. ФОТО
В конце суток субботы, 4 июля, российские оккупационные войска нанесли как минимум пять ударов по Запорожью. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадали люди
Предварительно известно, что ранены три человека, среди них - один ребенок.
Разрушения жилого сектора и инфраструктуры
В результате вражеского удара разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна и припаркованные рядом автомобили.
Кроме того, в результате вражеской атаки пострадала критически важная инфраструктура города.
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