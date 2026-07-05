"Родину-мать" осветили в цветах американского флага в честь 250-летия США. ФОТО
Вечером 4 июля киевский монумент "Родина-мать" подсветили цветами американского флага в честь 250-й годовщины провозглашения независимости США.
Об этом сообщила Американская торговая палата в Украине, выступившая инициатором праздничной акции, сообщает Цензор.НЕТ.
Сигнал о прочности партнерства
"Сегодня это не просто иллюминация. Это заявление о том, что отношения между США и Украиной крепки как никогда.
От Киева до Вашингтона послание ясное: свобода нас объединяет, мужество определяет нас, а партнерство делает сильнее. Свет сильнее, когда он светит в темноте. Даже в самые мрачные времена американский бизнес поддерживает и верит в Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США.
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І то не так, і це для дурнів…. А життя їх самих, уже не таке….
Молодці в Києві люди!! Зробили і дотепно, і святково, і для України та США, приємно! Вітання народу США!!
Разом до перемоги над смердючим *******!!
Слава Україні!