"Родину-мать" осветили в цветах американского флага в честь 250-летия США. ФОТО

Вечером 4 июля киевский монумент "Родина-мать" подсветили цветами американского флага в честь 250-й годовщины провозглашения независимости США.

Об этом сообщила Американская торговая палата в Украине, выступившая инициатором праздничной акции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сигнал о прочности партнерства

"Сегодня это не просто иллюминация. Это заявление о том, что отношения между США и Украиной крепки как никогда.

От Киева до Вашингтона послание ясное: свобода нас объединяет, мужество определяет нас, а партнерство делает сильнее. Свет сильнее, когда он светит в темноте. Даже в самые мрачные времена американский бизнес поддерживает и верит в Украину", - говорится в сообщении.

Фото: Американская торговая палата в Украине в социальной сети Facebook

Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США.

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