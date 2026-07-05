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Новости Фото День Независимости США
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"Родину-мать" осветили в цветах американского флага в честь 250-летия США. ФОТО

Вечером 4 июля киевский монумент "Родина-мать" подсветили цветами американского флага в честь 250-й годовщины провозглашения независимости США.

Об этом сообщила Американская торговая палата в Украине, выступившая инициатором праздничной акции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сигнал о прочности партнерства

"Сегодня это не просто иллюминация. Это заявление о том, что отношения между США и Украиной крепки как никогда.
От Киева до Вашингтона послание ясное: свобода нас объединяет, мужество определяет нас, а партнерство делает сильнее. Свет сильнее, когда он светит в темноте. Даже в самые мрачные времена американский бизнес поддерживает и верит в Украину", - говорится в сообщении.

"Батьківщина-мати"
Фото: Американская торговая палата в Украине в социальной сети Facebook

Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США.

Читайте также: Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом: поздравил с Днём независимости США и договорились о встрече на саммите НАТО

Автор: 

независимость (245) памятник (2196) США (29664)
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Топ комментарии
+13
Трамп пофарбує свій чубчик у кольори українського прапору 24 серпня
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05.07.2026 01:47 Ответить
+9
Приклад, як те, що зроблено гарно і дотепно в Україні, марудить запарєбрікавих сраколизів, аж до діареї!!
І то не так, і це для дурнів…. А життя їх самих, уже не таке….
Молодці в Києві люди!! Зробили і дотепно, і святково, і для України та США, приємно! Вітання народу США!!
Разом до перемоги над смердючим *******!!
Слава Україні!
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05.07.2026 09:11 Ответить
+5
А зеленим слабо ?
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05.07.2026 01:36 Ответить

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