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Новини Фото День Незалежності США
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"Батьківщину-матір" підсвітили кольорами американського прапора на 250-річчя США. ФОТО

Ввечері 4 липня київський монумент "Батьківщина-мати" підсвітили кольорами американського прапора на честь 250-ї річниці проголошення незалежності США.

Про це повідомила Американська торговельна палата в Україні, яка виступила ініціатором святкової акції, інформує Цензор.НЕТ.

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Сигнал про міцність партнерства

"Сьогодні це не просто ілюмінація. Це декларація того, що відносини між США та Україною міцні як ніколи.
Від Києва до Вашингтону меседж чіткий: свобода нас об'єднує, мужність визначає нас, а партнерство робить сильнішими. Світло сильніше, коли воно світить у темряві. Навіть у найтемніші часи американський бізнес підтримує та вірить в Україну", - йдеться у повідомленні.

"Батьківщина-мати"
Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine у соцмережі фейсбук

Нагадаємо, що 4 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.

Читайте також: Зеленський повідомив деталі розмови із Трампом: привітав з Днем незалежності США та домовились про зустріч на саміті НАТО

Автор: 

незалежність (106) пам’ятник (934) США (26895)
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Топ коментарі
+13
Трамп пофарбує свій чубчик у кольори українського прапору 24 серпня
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05.07.2026 01:47 Відповісти
+9
Приклад, як те, що зроблено гарно і дотепно в Україні, марудить запарєбрікавих сраколизів, аж до діареї!!
І то не так, і це для дурнів…. А життя їх самих, уже не таке….
Молодці в Києві люди!! Зробили і дотепно, і святково, і для України та США, приємно! Вітання народу США!!
Разом до перемоги над смердючим *******!!
Слава Україні!
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05.07.2026 09:11 Відповісти
+5
А зеленим слабо ?
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05.07.2026 01:36 Відповісти

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