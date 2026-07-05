"Батьківщину-матір" підсвітили кольорами американського прапора на 250-річчя США. ФОТО
Ввечері 4 липня київський монумент "Батьківщина-мати" підсвітили кольорами американського прапора на честь 250-ї річниці проголошення незалежності США.
Про це повідомила Американська торговельна палата в Україні, яка виступила ініціатором святкової акції, інформує Цензор.НЕТ.
Сигнал про міцність партнерства
"Сьогодні це не просто ілюмінація. Це декларація того, що відносини між США та Україною міцні як ніколи.
Від Києва до Вашингтону меседж чіткий: свобода нас об'єднує, мужність визначає нас, а партнерство робить сильнішими. Світло сильніше, коли воно світить у темряві. Навіть у найтемніші часи американський бізнес підтримує та вірить в Україну", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 4 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.
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І то не так, і це для дурнів…. А життя їх самих, уже не таке….
Молодці в Києві люди!! Зробили і дотепно, і святково, і для України та США, приємно! Вітання народу США!!
Разом до перемоги над смердючим *******!!
Слава Україні!