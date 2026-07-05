"Батьківщину-матір" підсвітили кольорами американського прапора на 250-річчя США. ФОТО

Ввечері 4 липня київський монумент "Батьківщина-мати" підсвітили кольорами американського прапора на честь 250-ї річниці проголошення незалежності США.

Про це повідомила Американська торговельна палата в Україні, яка виступила ініціатором святкової акції, інформує Цензор.НЕТ.

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Сигнал про міцність партнерства

"Сьогодні це не просто ілюмінація. Це декларація того, що відносини між США та Україною міцні як ніколи.

Від Києва до Вашингтону меседж чіткий: свобода нас об'єднує, мужність визначає нас, а партнерство робить сильнішими. Світло сильніше, коли воно світить у темряві. Навіть у найтемніші часи американський бізнес підтримує та вірить в Україну", - йдеться у повідомленні.

Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine у соцмережі фейсбук

Нагадаємо, що 4 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.

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