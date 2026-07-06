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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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За шесть дней июля российские атаки повредили 30 учебных заведений в Киеве, - КГГА. ФОТО

В Киеве только за первые шесть дней июля в результате российских атак были повреждены 30 учебных заведений. Всего с начала полномасштабного вторжения разрушениям подверглись уже 310 учебных заведений столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА отметили, что только с начала мая этого года российские удары повредили 85 учебных заведений. За первые шесть дней июля это число увеличилось еще на 30.

Всего с февраля 2022 года в Киеве повреждено 310 учебных заведений. Среди них — детские сады, школы, учреждения внешкольного, профессионального, предвысшего и высшего образования, а также инклюзивно-ресурсный центр.

В Киеве за шесть дней июля повреждены 30 учебных заведений
В Киеве за шесть дней июля повреждены 30 учебных заведений
В Киеве за шесть дней июля повреждены 30 учебных заведений
В Киеве за шесть дней июля повреждены 30 учебных заведений

Поврежденные учреждения оперативно восстанавливают

В городской администрации сообщили, что после каждой атаки в учебных заведениях проводятся первоочередные аварийно-восстановительные работы. В частности, заделывают выбитые окна, ремонтируют поврежденные помещения и готовят здания к безопасному продолжению учебного процесса.

"Враг продолжает целенаправленно разрушать мирную инфраструктуру столицы. Мы делаем все возможное, чтобы дети как можно скорее вернулись к безопасному обучению. В городе все необходимые службы работают над восстановлением каждого поврежденного учебного заведения", — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

В городской администрации подчеркнули, что восстановление поврежденных учебных заведений продолжается непрерывно, чтобы дети могли учиться в максимально безопасных условиях даже несмотря на постоянные российские атаки.

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Автор: 

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