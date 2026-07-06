За шість днів липня російські атаки пошкодили 30 закладів освіти в Києві, - КМДА. ФОТО

У Києві лише за перші шість днів липня внаслідок російських атак пошкоджено 30 закладів освіти. Загалом із початку повномасштабного вторгнення руйнувань зазнали вже 310 освітніх установ столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У КМДА зазначили, що лише від початку травня цього року російські удари пошкодили 85 закладів освіти. За перші шість днів липня ця кількість збільшилася ще на 30.

Загалом із лютого 2022 року в Києві пошкоджено 310 освітніх закладів. Серед них – дитячі садки, школи, заклади позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також інклюзивно-ресурсний центр.









Пошкоджені заклади оперативно відновлюють

У міській адміністрації повідомили, що після кожної атаки в закладах освіти виконують першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, закривають вибиті вікна, ремонтують пошкоджені приміщення та готують будівлі до безпечного продовження навчального процесу.

"Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати мирну інфраструктуру столиці. Ми робимо все можливе, щоб діти якомога швидше поверталися до безпечного навчання. У місті працюють усі необхідні служби над відновленням кожного пошкодженого закладу освіти", – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У міській владі наголосили, що відновлення пошкоджених освітніх установ триває безперервно, аби діти могли навчатися у максимально безпечних умовах навіть попри постійні російські атаки.

Читайте: Через атаку РФ у Києві пошкоджені корпус і гуртожиток університету Шевченка