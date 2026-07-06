Через атаку РФ у Києві пошкоджені корпус і гуртожиток університету Шевченка

У Києві внаслідок ранкової атаки російських військ пошкоджені будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розташовані на території ВДНГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виконувача обов'язків ректора КНУ Валерія Копійку.

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За його словами, вибухова хвиля вибила скло у вікнах і дверях одного з навчальних корпусів університету.

Також пошкоджень зазнав студентський гуртожиток.

Наразі в університеті оцінюють масштаби завданих руйнувань та усувають наслідки ворожої атаки.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв про наслідки атаки на столицю в ніч на 6 липня.

У Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. На жаль, 5 людей загинули, понад 30 - постраждали. У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей - двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ постраждав офіс 5 каналу.

7 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ на столицю.

Після нічної атаки РФ у Вишневому на Київщині запрацювали пункти евакуації для мешканців, які виявили намір виїхати з громади.

Внаслідок комбінованої атаки РФ на столицю 6 липня 2026 року станом на 8 ранку відомо про 11 загиблих та 46 постраждалих.

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