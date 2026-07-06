В результате атаки РФ в Киеве повреждены корпус и общежитие университета Шевченко

В Киеве в результате утренней атаки российских войск повреждены здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, расположенные на территории ВДНХ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на исполняющего обязанности ректора КНУ Валерия Копейку.

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По его словам, взрывная волна выбила стекла в окнах и дверях одного из учебных корпусов университета.

Также повреждениям подверглось студенческое общежитие.

В настоящее время в университете оценивают масштабы нанесенных разрушений и устраняют последствия вражеской атаки.

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Что предшествовало

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал о последствиях атаки на столицу в ночь на 6 июля.

В Киеве значительно повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. К сожалению, 5 человек погибли, более 30 - пострадали. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. Здесь атака унесла жизни 6 жителей. Среди 28 спасенных людей - двое 4-летних детей. Спасатели продолжают расчищать завалы.

В результате ночной массированной атаки РФ на Киев пострадал офис 5 канала.

7 июля в Киеве объявлен Днём траура по погибшим в результате массированной атаки РФ на столицу.

После ночной атаки РФ в Вишневом Киевской области заработали пункты эвакуации для жителей, выразивших намерение покинуть общину.

В результате комбинированной атаки РФ на столицу 6 июля 2026 года по состоянию на 8 утра известно о 11 погибших и 46 пострадавших.

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