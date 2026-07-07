Полтысячи подделок в день: в Киеве раскрыли подпольную "полиграфию" медицинских справок для уклонистов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции Киева провели масштабную спецоперацию и ликвидировали сеть подпольных "офисов", где массово изготавливали поддельные медицинские документы. Злоумышленники штамповали как обычные справки, так и комплексные медицинские заключения и результаты обследований, которые использовались, в частности, для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Строгая конспирация и шпионские правила

Подпольные производства функционировали на территории столицы и Киевской области. Только одна такая "типография" за один рабочий день выпускала около 500 экземпляров поддельной медицинской документации.

Организаторы схемы построили работу на принципах строгой анонимности. Каждый сотрудник подпольного "офиса" имел четкую инструкцию по безопасности, нарушение которой каралось. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, дельцы:

регулярно меняли адреса расположения производственных мощностей;

постоянно обновляли номера мобильных телефонов и SIM-карты;

имели строгий запрет обсуждать работу со знакомыми;

не могли заводить контакты с сотрудниками соседних офисов в здании или надолго отлучаться с рабочего места.

"По оперативной информации, ежемесячно рядовой сотрудник такого "офиса" получал более 200 тысяч гривен зарплаты. При этом указанная сумма составляла лишь 10% от стоимости изготовленной им "продукции"", - отметили в полиции.

Готовые поддельные диагнозы и справки рассылались заказчикам по всей Украине через популярные логистические компании. Чтобы запутать следы, отправители использовали вымышленные анкетные данные.

Оплату за "услуги" клиенты перечисляли на банковские счета фиктивных предприятий или подставных лиц. В дальнейшем деньги обналичивались и распределялись между всеми участниками преступной цепочки.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и функционированию нелегального бизнеса, а также изымают поддельные штампы, технику и готовую документацию.













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