Пів тисячі фальшивок за день: у Києві накрили підпільну "поліграфію" меддовідок для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва провели масштабну спецоперацію та ліквідували мережу підпільних "офісів", де масово виготовляли підроблені медичні документи. Зловмисники штампували як звичайні довідки, так і комплексні лікарські висновки та результати обстежень, які використовувалися, зокрема, для уникнення мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сувора конспірація та шпигунські правила

Підпільні виробництва функціонували на території столиці та Київської області. Лише одна така "друкарня" за один робочий день випускала близько 500 примірників фальшивої медичної документації.

Організатори схеми побудували роботу на принципах жорсткої анонімності. Кожен працівник підпільного "офісу" мав чітку інструкцію з безпеки, порушення якої каралося. Щоб не потрапити в поле зору правоохоронців, ділки:

регулярно змінювали адреси розташування виробничих потужностей;

постійно оновлювали мобільні номери та SIM-карти;

мали сувору заборону обговорювати роботу зі знайомими;

не могли заводити контакти з працівниками сусідніх офісів у будівлі або надовго відлучатися з робочого місця.

"За оперативною інформацією, щомісяця звичайний працівник такого "офісу" отримував понад 200 тисяч гривень зарплати. При цьому вказана сума становила лише 10% від вартості виготовленої ним "продукції"", - зазначили в поліції.

Готові фальшиві діагнози та довідки розсилалися замовникам по всій Україні через популярні логістичні компанії. Щоб заплутати сліди, відправники використовували вигадані анкетні дані.

Оплату за "послуги" клієнти переказували на банківські рахунки фіктивних підприємств або підставних осіб. Надалі гроші обготівковувалися та розподілялися між усіма учасниками злочинного ланцюжка.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування нелегального бізнесу, а також вилучають підроблені штампи, техніку та готову документацію.













Також читайте: Бив струмом та вчиняв сексуальне насильство: колишньому "начальнику ізолятора" з Нової Каховки оголошено підозру