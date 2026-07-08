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На Закарпатье разоблачены директор и юрист колледжа, продававшие должности с "броней" за 25 тысяч долларов. ФОТОрепортаж

На Закарпатье правоохранители пресекли очередную схему незаконного трудоустройства, которая позволяла военнообязанным получить отсрочку от мобилизации. Перед судом предстанут директор и юрист одного из частных колледжей области.

Организатором схемы оказался 50-летний начальник юридического отдела частного высшего учебного заведения, который параллельно занимался адвокатской практикой, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Зная все процедурные нюансы, он решил заработать на "консультациях" по трудоустройству. Для реализации плана юрист привлек директора колледжа.

Дельцы раздобыли "клиента" призывного возраста и предложили ему схему "спасения" от армии:

  • Мужчине обещали назначить заведующим учебной лабораторией, что автоматически давало право на законное бронирование.

  • Полноценно выполнять обязанности не требовалось. Однако, чтобы не вызывать подозрений у коллектива, новоиспечённый "сотрудник" должен был раз в неделю приезжать в колледж и просто создавать видимость присутствия.

Стоимость такого пакета услуг дельцы оценили в 25 000 долларов США. В дополнение к этой сумме они выдвинули сопутствующие требования:

  • Отдать организаторам свою банковскую карту, на которую должна была начисляться заработная плата.

  • Ежемесячно приносить еще 4 500 гривен наличными для "компенсации налогов", которые колледж уплачивал за его фиктивное трудоустройство.

Оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями областной полиции и киберспециалистами СБУ задокументировали преступную деятельность должностных лиц.

полиция
полиция
полиция

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Нацполиция (17048) уклонисты (1384) Закарпатская область (2783)
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