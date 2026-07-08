На Закарпатье разоблачены директор и юрист колледжа, продававшие должности с "броней" за 25 тысяч долларов. ФОТОрепортаж
На Закарпатье правоохранители пресекли очередную схему незаконного трудоустройства, которая позволяла военнообязанным получить отсрочку от мобилизации. Перед судом предстанут директор и юрист одного из частных колледжей области.
Организатором схемы оказался 50-летний начальник юридического отдела частного высшего учебного заведения, который параллельно занимался адвокатской практикой, сообщает Цензор.НЕТ.
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Зная все процедурные нюансы, он решил заработать на "консультациях" по трудоустройству. Для реализации плана юрист привлек директора колледжа.
Дельцы раздобыли "клиента" призывного возраста и предложили ему схему "спасения" от армии:
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Мужчине обещали назначить заведующим учебной лабораторией, что автоматически давало право на законное бронирование.
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Полноценно выполнять обязанности не требовалось. Однако, чтобы не вызывать подозрений у коллектива, новоиспечённый "сотрудник" должен был раз в неделю приезжать в колледж и просто создавать видимость присутствия.
Стоимость такого пакета услуг дельцы оценили в 25 000 долларов США. В дополнение к этой сумме они выдвинули сопутствующие требования:
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Отдать организаторам свою банковскую карту, на которую должна была начисляться заработная плата.
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Ежемесячно приносить еще 4 500 гривен наличными для "компенсации налогов", которые колледж уплачивал за его фиктивное трудоустройство.
Оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями областной полиции и киберспециалистами СБУ задокументировали преступную деятельность должностных лиц.
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