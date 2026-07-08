На Закарпатті викрито директора та юриста коледжу на продажі посади з "бронею" за 25 тисяч доларів. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці ліквідували чергову схему незаконного працевлаштування, яка дозволяла військовозобов'язаним отримати відстрочку від мобілізації. Перед судом постануть директор та юрист одного з приватних коледжів області.

Організатором схеми виявився 50-річний начальник юридичного відділу приватного вищого навчального закладу, який паралельно займався адвокатською практикою, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Знаючи всі процедурні нюанси, він вирішив заробити на "консультаціях" із працевлаштування. Для реалізації плану юрист залучив директора коледжу.

Ділки підшукали "клієнта" призовного віку і запропонували йому схему "порятунку" від армії:

Чоловіка обіцяли призначити завідувачем навчальної лабораторії, що автоматично давало право на законне бронювання.

Повноцінно виконувати обов'язки було не потрібно. Проте, аби не викликати підозр у колективу, новоспечений "співробітник" мав раз на тиждень приїжджати до коледжу і просто створювати видимість присутності.

Вартість такого пакету послуг ділки оцінили у 25 000 доларів США. На додачу до цієї суми вони висунули супутні вимоги:

Віддати організаторам свою банківську картку, на яку мала нараховуватися заробітна плата.

Щомісячно приносити ще 4 500 гривень готівкою для "компенсації податків", які коледж сплачував за його фіктивне працевлаштування.

Оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції та кіберфахівцями СБУ задокументували злочинну діяльність посадовців.







Також читайте: "Багатодітний батько" за 120 тисяч гривень: викрито схему незаконного виїзду за кордон на Сумщині. ФОТО