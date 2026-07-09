Бизнес в оккупированном Крыму: предстанут перед судом 8 участников преступной группы, активы на сумму свыше 57 млн грн переданы в АРМА. ФОТОрепортаж
В суд направлен обвинительный акт в отношении восьми участников преступной группы, которых обвиняют в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Платили налоги РФ
Установлено, что организатор группы и семеро ее участников были учредителями и руководителями связанных между собой предприятий, зарегистрированных на временно оккупированной территории АР Крым.
В течение 2017–2022 годов они уплатили в бюджет РФ более 35,7 млн грн налогов от деятельности этих предприятий.
Арестованное имущество
Отмечается, что в ходе расследования арестованы активы обвиняемых на сумму более 57,4 млн грн и переданы в управление АРМА.
Так, среди арестованного имущества:
- 6 воздушных судов (4 Ми-2 и 2 Ан-2);
- 5 квартир;
- 10 земельных участков;
- 59 транспортных средств;
- более 50 нежилых помещений общей площадью свыше 43 тыс. кв. м;
- корпоративные права 11 компаний и предприятий.
Что грозит
Также сообщается, что материалы производства направлены в Кабинет Министров Украины, Верховную Раду Украины и Управление СБУ в Черкасской области для решения вопроса об инициировании санкций в отношении участников группы.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Специальное досудебное расследование проводили следователи ГБР при оперативном сопровождении ГБР и Нацполиции.
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