Бізнес в окупованому Криму: судитимуть 8 учасників злочинної групи, активи на понад 57 млн грн передано в АРМА. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо вісьмох учасників злочинної групи, яких обвинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Платили податки РФ

Встановлено, що організатор групи та семеро її учасників були засновниками й керівниками пов’язаних між собою підприємств, зареєстрованих на тимчасово окупованій території АР Крим.

Упродовж 2017–2022 років вони сплатили до бюджету РФ понад 35,7 млн грн податків від діяльності цих підприємств.

Арештоване майно

Зазначається, що під час розслідування арештовано активи обвинувачених на понад 57,4 млн грн та передано їх в управління АРМА.

Так, серед арештованого майна:

6 повітряних суден (4 Мі-2 та 2 Ан-2);

5 квартир;

10 земельних ділянок;

59 транспортних засобів;

понад 50 нежитлових приміщень загальною площею понад 43 тис. кв. м;

корпоративні права 11 товариств і підприємств.

Також читайте: Кримське підприємство Новинського платить мільярди до бюджету РФ





Що загрожує

Також повідомляється, що матеріали провадження направлено до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Управління СБУ в Черкаській області для вирішення питання щодо ініціювання санкцій стосовно учасників групи.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 110-2 КК України. Санкція статті передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі ДБР за оперативного супроводу ДБР та Нацполіції.

Дивіться: Незаконне збагачення на понад 9,3 млн грн: повідомлено про підозру заступнику міського голови у Житомирі. ФОТО





