Кримське підприємство Новинського платить мільярди до бюджету РФ

Підприємство "Балаклавське рудоуправління" в окупованому Криму, яке раніше входило до групи "Смарт-Холдинг" колишнього народного депутата від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського, продовжує працювати та сплачувати податки до бюджету РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

За даними журналістів, після окупації Криму у 2014 році актив було переоформлено на рідного брата Новинського, однак підприємство не припинило діяльність і нині залишається економічно активним.

Бізнес у Криму і податки для РФ

"Балаклавське рудоуправління", що працює у Севастополі, спеціалізується на видобутку вапняку та гіпсового каменю. З 2014 року воно належить кіпрській компанії, пов’язаній із братом бізнесмена Ашотом Малхасяном.

Після початку повномасштабної війни підприємство не лише продовжило роботу, а й стало частиною економічної системи держави-агресора. За інформацією з російських реєстрів, у період з 2022 до 2025 року компанія сплатила понад 2 мільярди рублів податків до бюджету РФ.

Попри фінансові труднощі, підприємство зберігає виробничу активність та залишається залученим до виконання інфраструктурних замовлень.

Підтримка армії РФ і розслідування в Україні

Журналісти також зафіксували факти участі підприємства у підтримці російської армії. Зокрема, на його базі ремонтували військову техніку, а працівники долучалися до ініціатив на користь військових РФ.

За даними слідства, компанія постачала матеріали для російських державних проєктів, серед яких будівництво траси Таврида, а також участь у розвитку аеропортів Бельбек і Сімферополь.

В Україні діяльність підприємства стала предметом кримінального провадження. Зокрема, у 2023 році Державне бюро розслідувань відкрило справу за статтями про державну зраду, тероризм і підривну діяльність. Саме підприємство перебуває під санкціями РНБО з 2022 року.

Вадим Новинський, якого в Україні оголошено в розшук, наразі проживає за кордоном. За інформацією розслідувачів, він оселився у Хорватії, де придбав нерухомість із земельною ділянкою та виноградниками.

Справа Новинського

Нагадаємо, що Новинського підозрюють у державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ) та порушенні рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою (ч.2 ст.161 ККУ). За даними слідства, він виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила, просував російські наративи та формував проросійські настрої в українському суспільстві.

Правоохоронці заочно повідомили Новинському про підозру у січні 2025 року. Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти його діяльності в інтересах РФ, зокрема публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та виправдання агресії.

Ще у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського. Вони передбачають блокування активів, заборону торговельних операцій, позбавлення державних нагород та інші обмеження.

