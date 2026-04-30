Кримське підприємство Новинського платить мільярди до бюджету РФ

Бізнес у Криму пов’язаний з Новинським продовжує діяльність

Підприємство "Балаклавське рудоуправління" в окупованому Криму, яке раніше входило до групи "Смарт-Холдинг" колишнього народного депутата від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського, продовжує працювати та сплачувати податки до бюджету РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

За даними журналістів, після окупації Криму у 2014 році актив було переоформлено на рідного брата Новинського, однак підприємство не припинило діяльність і нині залишається економічно активним.

Також читайте: Компанія підсанкційного олігарха Новинського подала позов проти України

Бізнес у Криму і податки для РФ

"Балаклавське рудоуправління", що працює у Севастополі, спеціалізується на видобутку вапняку та гіпсового каменю. З 2014 року воно належить кіпрській компанії, пов’язаній із братом бізнесмена Ашотом Малхасяном.

Після початку повномасштабної війни підприємство не лише продовжило роботу, а й стало частиною економічної системи держави-агресора. За інформацією з російських реєстрів, у період з 2022 до 2025 року компанія сплатила понад 2 мільярди рублів податків до бюджету РФ.

Попри фінансові труднощі, підприємство зберігає виробничу активність та залишається залученим до виконання інфраструктурних замовлень.

Також читайте: "На початку війни на прохання Зеленського я зв’язувався з низкою осіб в Росії для перемовин у Гомелі", - олігарх Новінський

Підтримка армії РФ і розслідування в Україні

Журналісти також зафіксували факти участі підприємства у підтримці російської армії. Зокрема, на його базі ремонтували військову техніку, а працівники долучалися до ініціатив на користь військових РФ.

За даними слідства, компанія постачала матеріали для російських державних проєктів, серед яких будівництво траси Таврида, а також участь у розвитку аеропортів Бельбек і Сімферополь.

В Україні діяльність підприємства стала предметом кримінального провадження. Зокрема, у 2023 році Державне бюро розслідувань відкрило справу за статтями про державну зраду, тероризм і підривну діяльність. Саме підприємство перебуває під санкціями РНБО з 2022 року.

  • Вадим Новинський, якого в Україні оголошено в розшук, наразі проживає за кордоном. За інформацією розслідувачів, він оселився у Хорватії, де придбав нерухомість із земельною ділянкою та виноградниками.

Також читайте: Новинському повідомили про нову підозру - не сплатив понад 4 млрд грн податків

Справа Новинського 

Нагадаємо, що Новинського підозрюють у державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ) та порушенні рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою (ч.2 ст.161 ККУ). За даними слідства, він виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила, просував російські наративи та формував проросійські настрої в українському суспільстві.

Правоохоронці заочно повідомили Новинському про підозру у січні 2025 року. Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти його діяльності в інтересах РФ, зокрема публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та виправдання агресії.

Ще у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського. Вони передбачають блокування активів, заборону торговельних операцій, позбавлення державних нагород та інші обмеження.

Також читайте: Російського військового судитимуть за розстріл і підпал авто під Бучею. ВIДЕО

Топ коментарі
"**** православная" - це тавро він буде носити до скону
показати весь коментар
30.04.2026 19:36 Відповісти
Але ж "представляє Україну в питаннях релігії у США" з одобрямся Зеленського
показати весь коментар
30.04.2026 19:40 Відповісти
Живет в Хорватии и представляет в США? Впрочем, о чем это я...).
показати весь коментар
30.04.2026 19:43 Відповісти
Вадим Новинський не представляє офіційну Україну (державу) у питаннях релігії в США. Навпаки, за даними українських та міжнародних джерел, він фінансує лобістську кампанію в США, яка просуває інтереси УПЦ (Московського патріархату) та захищає її зв'язки з Москвою, що суперечить державній політиці України - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Fupc-mp-za-groshi-vadima-novinskogo-naynyala-lobista-v-ssha-za-1-4-tis-za-godinu-nardep-50367227.html&ved=0CAEQ1fkOahcKEwjw4MTSgpaUAxUAAAAAHQAAAAAQAw&opi=89978449
показати весь коментар
30.04.2026 19:44 Відповісти
Це очевидно. Він не може не просувати мокшанський паханат.
Але чи чули ви про громадян України, представників інших конфесій, щоб вони мали лобістську компанію в США?

От і виходить, що він єдиний представник.
показати весь коментар
30.04.2026 19:49 Відповісти
Він представляє не Україну, а УПЦ (Московський патріархат). УПЦ МП це не Україна.
показати весь коментар
30.04.2026 20:01 Відповісти
Друзі ''слуги'' Зеленського - (представники ОП - депутати ''Слуг народу'' - члени Уряду) - Єрмак, Татаров, Литвин, Подоляк, Федоров, Кіріл Тимошенко, Гетьманцев, Дмитрук, Вєнєдіктова, Разумков, Чернишов, Корявченков, жінка Зеленського... - усі прихожани псевдо-православної псевдо-церкви УПЦ-''фсб''-''кгб''-московського патріархату.
показати весь коментар
01.05.2026 04:32 Відповісти
**** про кримські підприємства розповідати? Краще б зацікавилися готелем "Park inn" біля "Олімпійського".
показати весь коментар
30.04.2026 19:39 Відповісти
І хто ж там клопотався про надання новінському Українського громадянства?
показати весь коментар
30.04.2026 19:43 Відповісти
Як невдобно получилось...
показати весь коментар
30.04.2026 20:27 Відповісти
Указ видав овощь
показати весь коментар
30.04.2026 20:40 Відповісти
Там не тільки Новінський. Епіцентри теж працюють...під іншою вивіскою.
показати весь коментар
30.04.2026 19:47 Відповісти
а воюют вообще для чего???
показати весь коментар
30.04.2026 20:02 Відповісти
Да ладно, не может быть, неожиданно!!!
показати весь коментар
30.04.2026 20:17 Відповісти
Питання ЧОМУ працює?
Кримскька область / губернія / ватоцефалія-заповідник це поруч, діпстрайків не треба омобливо дорогих..
Кожне таке підприємство працює тому що має: трансформаторні підстанції, адміністративні офіси, електролінії, сервери і зв'язок, підїздні дороги і рейки, часто з мостами/паромами.... Тощо тощо...
Чому ж вони працюють?? ❓
показати весь коментар
30.04.2026 20:37 Відповісти
Сто раз напоминал---за все годы ни одного дрона, даже выстрела с воздушки в сторону симферополя. Мораль тут не причём. Войну не ведут в белых перчатках. А там заповедник падликов морозовых с совка начиная. В пятом поколении---калиброваные!
показати весь коментар
30.04.2026 20:56 Відповісти
 
 