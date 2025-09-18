Суд обрав запобіжний захід Новинському - тримання під вартою, - ДБР

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що Новинського підозрюють у державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ) та порушенні рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою (ч.2 ст.161 ККУ). За даними слідства, він виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила, просував російські наративи та формував проросійські настрої в українському суспільстві.

Правоохоронці заочно повідомили Новинському про підозру у січні 2025 року. Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти його діяльності в інтересах РФ, зокрема публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та виправдання агресії.

Ще у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського. Вони передбачають блокування активів, заборону торговельних операцій, позбавлення державних нагород та інші обмеження.

