Суд обрав запобіжний захід Новинському - тримання під вартою, - ДБР

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що Новинського підозрюють у державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ) та порушенні рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою (ч.2 ст.161 ККУ). За даними слідства, він виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила, просував російські наративи та формував проросійські настрої в українському суспільстві.

Правоохоронці заочно повідомили Новинському про підозру у січні 2025 року. Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти його діяльності в інтересах РФ, зокрема публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та виправдання агресії.

Ще у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського. Вони передбачають блокування активів, заборону торговельних операцій, позбавлення державних нагород та інші обмеження.

Топ коментарі
+7
Аааааа... А я то думаю... Чого це так АпЄратівнінько ХВЄміда сработала...
показати весь коментар
18.09.2025 15:54 Відповісти
+5
на гіляку заприданця кацапського !!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:48 Відповісти
+5
с ука ти православная)))
показати весь коментар
18.09.2025 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на гіляку заприданця кацапського !!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:48 Відповісти
тоді і його другана теж
показати весь коментар
18.09.2025 15:54 Відповісти
"Хреста на тобі немає" (Порошенко)
показати весь коментар
18.09.2025 15:50 Відповісти
с ука ти православная)))
показати весь коментар
18.09.2025 15:51 Відповісти
Ні, не так. "КрЄста на тЄбЄ нЬЄт, ***** православная"
показати весь коментар
18.09.2025 15:53 Відповісти
аяяяй , друзяки посварились
показати весь коментар
18.09.2025 15:55 Відповісти
А тебе що - вже випустили з бана?
Шкода, бо тобі там тільки і місце, ботяра.
показати весь коментар
18.09.2025 16:10 Відповісти
А ти чого пінишся, чим тебе Marta #602367 так зачепила?
показати весь коментар
18.09.2025 16:24 Відповісти
Креста нет,но ***** православная???!
😁🤣 это что за идиот такое сказал или просто шутка?!
Если шутка,то супер. Можно добавить,что сказал кто-то еврею😆
Браво.
показати весь коментар
18.09.2025 16:03 Відповісти
Інтернет пам'ятає все. https://www.youtube.com/watch?v=39Ct9jLM5bs
показати весь коментар
18.09.2025 16:10 Відповісти
найшовся хоч один хто не зна цього героя??невже
показати весь коментар
18.09.2025 16:15 Відповісти
Не. Этого героя я знаю,спасибо Грицько за ссылку.
И если разобраться,то на самом деле это высокофилософская фраза должна как минимум быть высечена на ...да хоть на Лавре! Такая мудрость не должна пропасть бесследно и лишить народ возможности пользоваться ей. Аминь.
показати весь коментар
18.09.2025 16:36 Відповісти
мабуть мудозвону
показати весь коментар
18.09.2025 16:30 Відповісти
Так я не зрозумів, це падло в Україні чи вже здриснуло на родіну?
показати весь коментар
18.09.2025 15:51 Відповісти
він вже давно в мацкві
показати весь коментар
18.09.2025 15:52 Відповісти
Аааааа... А я то думаю... Чого це так АпЄратівнінько ХВЄміда сработала...
показати весь коментар
18.09.2025 15:54 Відповісти
... по "гарячих слідах"!
показати весь коментар
18.09.2025 15:56 Відповісти
що незрозумило? ключеве слово "заочно"
показати весь коментар
18.09.2025 16:32 Відповісти
Так заочно повідомили ще на початку року у січні, а він же може повернувся, щоб доказати свою правоту?
показати весь коментар
18.09.2025 16:35 Відповісти
він не "Кримнебутербродович"
показати весь коментар
18.09.2025 16:45 Відповісти
Та так... Це ж яким лохом треба бути, щоб добровільно самому в лапи ***** повернутись...
показати весь коментар
18.09.2025 16:53 Відповісти
Такий же і Міха грузин...
показати весь коментар
18.09.2025 16:54 Відповісти
Заочно....?
показати весь коментар
18.09.2025 15:51 Відповісти
.... віртуально!
показати весь коментар
18.09.2025 15:53 Відповісти
Тримання під заочною вартою! Бо воно сидить у Австрії де всє "наши" і Австрія чомусь не закидана запитами на екстрадицію цієї клептократичної шобли до України?
показати весь коментар
18.09.2025 15:54 Відповісти
поза кордонами всі хто був тут ,,наші,, і ,,ваші,, --всі разом,як рідні,мабуть туга за Україною???
показати весь коментар
18.09.2025 16:18 Відповісти
Заочно під варту... Потужний крок. Це падло новінський посміється.
показати весь коментар
18.09.2025 15:57 Відповісти
оце так вломили пендля,навіть не знаю як це сприймати
показати весь коментар
18.09.2025 16:19 Відповісти
А реально когось затримати та засудити не намагалися?? Заочно,звісно, теж робота...Може і зарплатню перераховувати та отримувати заочно?? Хлопці на нулі не заочно воюють та гинуть...За весь час ні одного!! гучного вироку! Одні з а о ч н і....для замилування очей??
показати весь коментар
18.09.2025 15:58 Відповісти
навіщо,всі ж свої люди,навіть родичи,хоч і в опозиціях,вигнаннях та в розшуку
показати весь коментар
18.09.2025 16:21 Відповісти
А , що заочно тримати під вартою зараз теж можна ?
показати весь коментар
18.09.2025 16:00 Відповісти
в країні мрій можливо все,якщо є золотий ключик(картка)
показати весь коментар
18.09.2025 16:23 Відповісти
Якщо вирок Малхасяну заочний, то ДБР може потримати під вартою хіба що вужика одноокого.
показати весь коментар
18.09.2025 16:01 Відповісти
Допрыгалась **** православная.... пусть посидит подумает гнида, хотя видимо поменяют упыря...
показати весь коментар
18.09.2025 16:03 Відповісти
Так він же ж за кордоном! Ще з 22-го.
показати весь коментар
18.09.2025 16:12 Відповісти
А що Зєлі слабо привести Новінського в мішку, як жопоблоківця з Арабських Еміратів, щоб дав "свідчення" на НАБУшника?
показати весь коментар
18.09.2025 16:13 Відповісти
Как же ржёт над нами всеми этот гнусный провокатор!? Тысяча Гапонов не сравниться с ним. Перекрашеный под славянскую фамилию армяшка гнусная. 20 лет водит за нос православных крестным ходами, и плетутся дураки, а особенно дуры наши, в платочках беленьких! Смотреть нестерпимо было. Псина окаянная! Вот что значит отсутствие Конституционного права у народа на право покупать и с правом ношения!!!
показати весь коментар
18.09.2025 17:09 Відповісти
 
 