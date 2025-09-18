Суд избрал меру пресечения Новинскому - содержание под стражей, - ГБР

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, что Новинского подозревают в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ) и нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку (ч.2 ст.161 УКУ). По данным следствия, он выполнял указания патриарха РПЦ Кирилла, продвигал российские нарративы и формировал пророссийские настроения в украинском обществе.

Правоохранители заочно сообщили Новинскому о подозрении в январе 2025 года. Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили факты его деятельности в интересах РФ, в частности публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и оправдания агрессии.

Еще в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского. Они предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций, лишение государственных наград и другие ограничения.

