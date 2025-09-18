РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10349 посетителей онлайн
Новости Дело Новинского
1 141 24

Суд избрал меру пресечения Новинскому - содержание под стражей, - ГБР

новинський

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, что Новинского подозревают в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ) и нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку (ч.2 ст.161 УКУ). По данным следствия, он выполнял указания патриарха РПЦ Кирилла, продвигал российские нарративы и формировал пророссийские настроения в украинском обществе.

Правоохранители заочно сообщили Новинскому о подозрении в январе 2025 года. Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили факты его деятельности в интересах РФ, в частности публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и оправдания агрессии.

Еще в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского. Они предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций, лишение государственных наград и другие ограничения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компания подсанкционного олигарха Новинского подала иск против Украины (обновлено)

Автор: 

Новинский Вадим (440) мера пресечения (518) ГБР (3208)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
на гіляку заприданця кацапського !!!
показать весь комментарий
18.09.2025 15:48 Ответить
+3
Аааааа... А я то думаю... Чого це так АпЄратівнінько ХВЄміда сработала...
показать весь комментарий
18.09.2025 15:54 Ответить
+2
"Хреста на тобі немає" (Порошенко)
показать весь комментарий
18.09.2025 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на гіляку заприданця кацапського !!!
показать весь комментарий
18.09.2025 15:48 Ответить
тоді і його другана теж
показать весь комментарий
18.09.2025 15:54 Ответить
"Хреста на тобі немає" (Порошенко)
показать весь комментарий
18.09.2025 15:50 Ответить
с ука ти православная)))
показать весь комментарий
18.09.2025 15:51 Ответить
Ні, не так. "КрЄста на тЄбЄ нЬЄт, ***** православная"
показать весь комментарий
18.09.2025 15:53 Ответить
аяяяй , друзяки посварились
показать весь комментарий
18.09.2025 15:55 Ответить
А тебе що - вже випустили з бана?
Шкода, бо тобі там тільки і місце, ботяра.
показать весь комментарий
18.09.2025 16:10 Ответить
Креста нет,но ***** православная???!
😁🤣 это что за идиот такое сказал или просто шутка?!
Если шутка,то супер. Можно добавить,что сказал кто-то еврею😆
Браво.
показать весь комментарий
18.09.2025 16:03 Ответить
Інтернет пам'ятає все. https://www.youtube.com/watch?v=39Ct9jLM5bs
показать весь комментарий
18.09.2025 16:10 Ответить
найшовся хоч один хто не зна цього героя??невже
показать весь комментарий
18.09.2025 16:15 Ответить
Так я не зрозумів, це падло в Україні чи вже здриснуло на родіну?
показать весь комментарий
18.09.2025 15:51 Ответить
він вже давно в мацкві
показать весь комментарий
18.09.2025 15:52 Ответить
Аааааа... А я то думаю... Чого це так АпЄратівнінько ХВЄміда сработала...
показать весь комментарий
18.09.2025 15:54 Ответить
... по "гарячих слідах"!
показать весь комментарий
18.09.2025 15:56 Ответить
Заочно....?
показать весь комментарий
18.09.2025 15:51 Ответить
.... віртуально!
показать весь комментарий
18.09.2025 15:53 Ответить
Тримання під заочною вартою! Бо воно сидить у Австрії де всє "наши" і Австрія чомусь не закидана запитами на екстрадицію цієї клептократичної шобли до України?
показать весь комментарий
18.09.2025 15:54 Ответить
Заочно під варту... Потужний крок. Це падло новінський посміється.
показать весь комментарий
18.09.2025 15:57 Ответить
А реально когось затримати та засудити не намагалися?? Заочно,звісно, теж робота...Може і зарплатню перераховувати та отримувати заочно?? Хлопці на нулі не заочно воюють та гинуть...За весь час ні одного!! гучного вироку! Одні з а о ч н і....для замилування очей??
показать весь комментарий
18.09.2025 15:58 Ответить
А , що заочно тримати під вартою зараз теж можна ?
показать весь комментарий
18.09.2025 16:00 Ответить
Якщо вирок Малхасяну заочний, то ДБР може потримати під вартою хіба що вужика одноокого.
показать весь комментарий
18.09.2025 16:01 Ответить
Допрыгалась **** православная.... пусть посидит подумает гнида, хотя видимо поменяют упыря...
показать весь комментарий
18.09.2025 16:03 Ответить
Так він же ж за кордоном! Ще з 22-го.
показать весь комментарий
18.09.2025 16:12 Ответить
А що Зєлі слабо привести Новінського в мішку, як жопоблоківця з Арабських Еміратів, щоб дав "свідчення" на НАБУшника?
показать весь комментарий
18.09.2025 16:13 Ответить
 
 