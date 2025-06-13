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Новини Справа Новинського
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Новинському повідомили про нову підозру - не сплатив понад 4 млрд грн податків

Новинському повідомили про нову підозру. Що відомо

Екснардепу Вадиму Новинському повідомили про підозру у несплаті податків на понад 4 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень.

Зокрема, колишній депутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд гривень, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр", - йдеться в повідомленні.

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У ДБР зазначили, що це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах

Новинському інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Раніше Новинському повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Читайте: "На початку війни на прохання Зеленського я зв’язувався з низкою осіб в Росії для перемовин у Гомелі", - олігарх Новінський

Автор: 

податки (3886) Новинський Вадим (535) ДБР (3565)


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А де сам Новинський фізично знаходиться? За кордоном? Тоді йому насрати на ту нову підозру.
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13.06.2025 14:46 Відповісти
ФСБ налоги Украине не платит.
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13.06.2025 14:53 Відповісти
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13.06.2025 14:54 Відповісти
Вау, та дайте ему еще 1500 подозрений. Зеленый плебсс свхавает. А то что зеледент наследник в кремлевском проекте посля януковоща это факт.
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13.06.2025 14:58 Відповісти
ви ще солі йому на )(уй насипте .
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13.06.2025 15:40 Відповісти
 
 