Новинському повідомили про нову підозру - не сплатив понад 4 млрд грн податків

Екснардепу Вадиму Новинському повідомили про підозру у несплаті податків на понад 4 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень.

Зокрема, колишній депутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд гривень, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр", - йдеться в повідомленні.

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У ДБР зазначили, що це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах

Новинському інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Раніше Новинському повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

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