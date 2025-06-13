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Новости Дело Новинского
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Новинскому сообщили о новом подозрении - не уплатил более 4 млрд грн налогов

Новинскому сообщили о новом подозрении. Что известно

Экс-нардепу Вадиму Новинскому сообщили о подозрении в неуплате налогов на более чем 4 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"После приобретения гражданства Украины в 2012 году он продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Однако, вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен.

В частности, бывший депутат получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд гривен, что на момент продажи составляло несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов - акций иностранных компаний, которые осуществляли деятельность на территории Республики Кипр", - говорится в сообщении.

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В ГБР отметили, что это нарушение привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах

Новинскому инкриминируют уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия.

Ранее Новинскому сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

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Автор: 

налоги (3239) Новинский Вадим (439) ГБР (3054)


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А де сам Новинський фізично знаходиться? За кордоном? Тоді йому насрати на ту нову підозру.
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13.06.2025 14:46 Ответить
ФСБ налоги Украине не платит.
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13.06.2025 14:53 Ответить
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13.06.2025 14:54 Ответить
Вау, та дайте ему еще 1500 подозрений. Зеленый плебсс свхавает. А то что зеледент наследник в кремлевском проекте посля януковоща это факт.
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13.06.2025 14:58 Ответить
ви ще солі йому на )(уй насипте .
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13.06.2025 15:40 Ответить
 
 