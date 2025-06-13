Новинскому сообщили о новом подозрении - не уплатил более 4 млрд грн налогов

Экс-нардепу Вадиму Новинскому сообщили о подозрении в неуплате налогов на более чем 4 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"После приобретения гражданства Украины в 2012 году он продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Однако, вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен.

В частности, бывший депутат получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд гривен, что на момент продажи составляло несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов - акций иностранных компаний, которые осуществляли деятельность на территории Республики Кипр", - говорится в сообщении.

Читайте также: АРМА нашла у экс-нардепа Новинского активов на 3 миллиарда. Их должны арестовать

В ГБР отметили, что это нарушение привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах

Новинскому инкриминируют уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия.

Ранее Новинскому сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Читайте: "В начале войны по просьбе Зеленского я связывался с рядом лиц в России для переговоров в Гомеле", - олигарх Новинский