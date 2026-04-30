Крымское предприятие Новинского платит миллиарды в бюджет РФ

Предприятие "Балаклавское рудоуправление" в оккупированном Крыму, которое ранее входило в группу "Смарт-Холдинг" бывшего народного депутата от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, продолжает работать и платить налоги в бюджет РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

По данным журналистов, после оккупации Крыма в 2014 году актив был переоформлен на родного брата Новинского, однако предприятие не прекратило деятельность и в настоящее время остается экономически активным.

Бизнес в Крыму и налоги для РФ

"Балаклавское рудоуправление", работающее в Севастополе, специализируется на добыче известняка и гипсового камня. С 2014 года оно принадлежит кипрской компании, связанной с братом бизнесмена Ашотом Малхасяном.

После начала полномасштабной войны предприятие не только продолжило работу, но и стало частью экономической системы государства-агрессора. По информации из российских реестров, в период с 2022 по 2025 год компания уплатила более 2 миллиардов рублей налогов в бюджет РФ.

Несмотря на финансовые трудности, предприятие сохраняет производственную активность и продолжает участвовать в выполнении инфраструктурных заказов.

Поддержка армии РФ и расследования в Украине

Журналисты также зафиксировали факты участия предприятия в поддержке российской армии. В частности, на его базе ремонтировали военную технику, а работники присоединялись к инициативам в пользу военных РФ.

По данным следствия, компания поставляла материалы для российских государственных проектов, среди которых строительство трассы "Таврида", а также участие в развитии аэропортов Бельбек и Симферополь.

В Украине деятельность предприятия стала предметом уголовного производства. В частности, в 2023 году Государственное бюро расследований открыло дело по статьям о государственной измене, терроризме и подрывной деятельности. Само предприятие находится под санкциями СНБО с 2022 года.

Вадим Новинский, который в Украине объявлен в розыск, в настоящее время проживает за границей. По информации следователей, он поселился в Хорватии, где приобрел недвижимость с земельным участком и виноградниками.

Дело Новинского

Напомним, что Новинского подозревают в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку (ч. 2 ст. 161 УК). По данным следствия, он выполнял указания патриарха РПЦ Кирилла, продвигал российские нарративы и формировал пророссийские настроения в украинском обществе.

Правоохранители заочно сообщили Новинскому о подозрении в январе 2025 года. Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили факты его деятельности в интересах РФ, в частности публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и оправдания агрессии.

Еще в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского. Они предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций, лишение государственных наград и другие ограничения.

