Крымское предприятие Новинского платит миллиарды в бюджет РФ

Бизнес в Крыму, связанный с Новинским, продолжает деятельность

Предприятие "Балаклавское рудоуправление" в оккупированном Крыму, которое ранее входило в группу "Смарт-Холдинг" бывшего народного депутата от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, продолжает работать и платить налоги в бюджет РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

По данным журналистов, после оккупации Крыма в 2014 году актив был переоформлен на родного брата Новинского, однако предприятие не прекратило деятельность и в настоящее время остается экономически активным.

Читайте также: Компания подсанкционного олигарха Новинского подала иск против Украины

Бизнес в Крыму и налоги для РФ

"Балаклавское рудоуправление", работающее в Севастополе, специализируется на добыче известняка и гипсового камня. С 2014 года оно принадлежит кипрской компании, связанной с братом бизнесмена Ашотом Малхасяном.

После начала полномасштабной войны предприятие не только продолжило работу, но и стало частью экономической системы государства-агрессора. По информации из российских реестров, в период с 2022 по 2025 год компания уплатила более 2 миллиардов рублей налогов в бюджет РФ.

Несмотря на финансовые трудности, предприятие сохраняет производственную активность и продолжает участвовать в выполнении инфраструктурных заказов.

Читайте также: "В начале войны по просьбе Зеленского я связывался с рядом лиц в России для переговоров в Гомеле", — олигарх Новинский

Поддержка армии РФ и расследования в Украине

Журналисты также зафиксировали факты участия предприятия в поддержке российской армии. В частности, на его базе ремонтировали военную технику, а работники присоединялись к инициативам в пользу военных РФ.

По данным следствия, компания поставляла материалы для российских государственных проектов, среди которых строительство трассы "Таврида", а также участие в развитии аэропортов Бельбек и Симферополь.

В Украине деятельность предприятия стала предметом уголовного производства. В частности, в 2023 году Государственное бюро расследований открыло дело по статьям о государственной измене, терроризме и подрывной деятельности. Само предприятие находится под санкциями СНБО с 2022 года.

  • Вадим Новинский, который в Украине объявлен в розыск, в настоящее время проживает за границей. По информации следователей, он поселился в Хорватии, где приобрел недвижимость с земельным участком и виноградниками.

Читайте также: Новинскому сообщили о новом подозрении — неуплата более 4 млрд грн налогов

Дело Новинского 

Напомним, что Новинского подозревают в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку (ч. 2 ст. 161 УК). По данным следствия, он выполнял указания патриарха РПЦ Кирилла, продвигал российские нарративы и формировал пророссийские настроения в украинском обществе.

Правоохранители заочно сообщили Новинскому о подозрении в январе 2025 года. Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили факты его деятельности в интересах РФ, в частности публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и оправдания агрессии.

Еще в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского. Они предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций, лишение государственных наград и другие ограничения.

Читайте также: Российского военного будут судить за расстрел и поджог автомобиля под Бучей. ВИДЕО

армія РФ (22648) Новинський Вадим (432)
Топ комментарии
"**** православная" - це тавро він буде носити до скону
Але ж "представляє Україну в питаннях релігії у США" з одобрямся Зеленського
І хто ж там клопотався про надання новінському Українського громадянства?
"**** православная" - це тавро він буде носити до скону
Але ж "представляє Україну в питаннях релігії у США" з одобрямся Зеленського
Живет в Хорватии и представляет в США? Впрочем, о чем это я...).
Вадим Новинський не представляє офіційну Україну (державу) у питаннях релігії в США. Навпаки, за даними українських та міжнародних джерел, він фінансує лобістську кампанію в США, яка просуває інтереси УПЦ (Московського патріархату) та захищає її зв'язки з Москвою, що суперечить державній політиці України - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Fupc-mp-za-groshi-vadima-novinskogo-naynyala-lobista-v-ssha-za-1-4-tis-za-godinu-nardep-50367227.html&ved=0CAEQ1fkOahcKEwjw4MTSgpaUAxUAAAAAHQAAAAAQAw&opi=89978449
Це очевидно. Він не може не просувати мокшанський паханат.
Але чи чули ви про громадян України, представників інших конфесій, щоб вони мали лобістську компанію в США?

От і виходить, що він єдиний представник.
Він представляє не Україну, а УПЦ (Московський патріархат). УПЦ МП це не Україна.
**** про кримські підприємства розповідати? Краще б зацікавилися готелем "Park inn" біля "Олімпійського".
І хто ж там клопотався про надання новінському Українського громадянства?
Як невдобно получилось...
Указ видав овощь
Там не тільки Новінський. Епіцентри теж працюють...під іншою вивіскою.
а воюют вообще для чего???
Да ладно, не может быть, неожиданно!!!
Питання ЧОМУ працює?
Кримскька область / губернія / ватоцефалія-заповідник це поруч, діпстрайків не треба омобливо дорогих..
Кожне таке підприємство працює тому що має: трансформаторні підстанції, адміністративні офіси, електролінії, сервери і зв'язок, підїздні дороги і рейки, часто з мостами/паромами.... Тощо тощо...
Чому ж вони працюють?? ❓
Сто раз напоминал---за все годы ни одного дрона, даже выстрела с воздушки в сторону симферополя. Мораль тут не причём. Войну не ведут в белых перчатках. А там заповедник падликов морозовых с совка начиная. В пятом поколении---калиброваные!
