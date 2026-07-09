Из-за халатности директора житомирского госпредприятия погиб скот, ущерб превысил миллион гривен, - полиция. ФОТО

Директору государственного сельскохозяйственного предприятия в Житомирской области сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным следствия, из-за ненадлежащей организации работы хозяйства погиб скот, а государству нанесен ущерб на сумму свыше одного миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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По данным правоохранителей, государственное сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Звягельском районе, находится в ведении Фонда государственного имущества Украины. В 2025 году его возглавил 46-летний житель Киева.

Основным видом деятельности предприятия является разведение крупного рогатого скота молочных пород.

Следствие считает, что руководитель не обеспечил надлежащую организацию работы хозяйства: не принял меры для привлечения квалифицированного персонала и ветеринарного специалиста, не организовал надлежащий уход, лечение и полноценное содержание поголовья.









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В результате, по данным правоохранителей, в течение февраля–июня 2026 года среди скота распространились инфекционные заболевания, от которых погибли не менее восьми голов крупного рогатого скота.

Кроме того, директор, как утверждают следователи, не обеспечил своевременную утилизацию погибших животных, что способствовало дальнейшему распространению болезни.

Правоохранители также установили сокращение поголовья еще на 57 голов. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению местонахождения пропавших животных.

На основании собранных доказательств следователи Главного управления Нацполиции в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры сообщили директору государственного предприятия о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

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