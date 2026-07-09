Через недбалість директора житомирського держпідприємства загинула худоба, збитки перевищили мільйон гривень, - поліція. ФОТО

Директору державного сільськогосподарського підприємства на Житомирщині повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, через неналежну організацію роботи господарства загинула худоба, а державі завдано збитків на понад один мільйон гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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За даними правоохоронців, сільськогосподарське державне підприємство, розташоване на Звягельщині, перебуває у сфері управління Фонду державного майна України. У 2025 році його очолив 46-річний житель Києва.

Основним видом діяльності підприємства є розведення великої рогатої худоби молочних порід.

Слідство вважає, що керівник не забезпечив належної організації роботи господарства: не вжив заходів для залучення кваліфікованого персоналу та ветеринарного спеціаліста, не організував належний догляд, лікування й повноцінне утримання поголів'я.









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Унаслідок цього, за даними правоохоронців, упродовж лютого-червня 2026 року серед худоби поширилися інфекційні захворювання, від яких загинули щонайменше вісім голів великої рогатої худоби.

Крім того, директор, як стверджують слідчі, не забезпечив своєчасної утилізації загиблих тварин, що сприяло подальшому поширенню хвороби.

Правоохоронці також встановили скорочення поголів'я ще на 57 голів. Наразі тривають заходи зі встановлення місцезнаходження зниклих тварин.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного управління Нацполіції в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомили директору державного підприємства про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

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