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Новости Фото Янтарная мафия
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На Ривненщине раскрыли нелегальную переработку янтаря: изъяли камни на сумму свыше миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сарненском районе Ривненской области правоохранители раскрыли незаконный бизнес по переработке янтаря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областной полиции от 9 июля.

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Как работала схема незаконного оборота янтаря

По данным следствия, деятельность организовал 31-летний местный житель. К работе он привлек еще пятерых знакомых в возрасте от 17 до 43 лет.

Группа начала действовать в ноябре прошлого года. Участники покупали янтарь-сырец без документов, сортировали его и обрабатывали в специально оборудованном помещении. После этого камни продавали, в частности, иностранным покупателям.

По предварительным подсчетам, ежемесячный доход от такой деятельности мог составлять около 40 тысяч долларов.

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

В ходе обысков у фигурантов изъяли более 80 килограммов янтаря, электронные весы, телефоны, автомобиль и записи с данными о деятельности. Стоимость изъятого янтаря оценили более чем в 1,6 миллиона гривен.

Также правоохранители обнаружили еще 656 килограммов янтаря, который на черном рынке, по оценкам, стоит более миллиона гривен.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрений шести участникам схемы", — сообщили в полиции.

Фигурантам может грозить от 4 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Нацполиция (17055) янтарь (575) Ровенская область (1370)
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Топ комментарии
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Упродовж > 30 років, усі місцеві правоохоронці та СБУ, все викривають, викривають та викривають, передаючи нащадкам своїм наступників, кого вони на посадах все «викривали»….
Так і існують, оті уже СІМЕЙНІ КЛАНИ «викривальників», - діди, батьки, діти та онуки, з цього чорного бізнесу на посадах в держорганах і держструктурах!
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09.07.2026 19:35 Ответить
+1
Як це вдалося викрити? Це ж не можливо? Вони так ховають цей бізнес! Його не можливо побачити якщо пройтись біля видобутку. Тільки з космосу це можливо побачити. А у нас тільки один супутник. Тім хто зробив це дати героя України.
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09.07.2026 19:16 Ответить
+1
Коли копали, ТЦК проїхало...
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09.07.2026 19:20 Ответить

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