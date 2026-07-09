На Ривненщине раскрыли нелегальную переработку янтаря: изъяли камни на сумму свыше миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Сарненском районе Ривненской области правоохранители раскрыли незаконный бизнес по переработке янтаря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областной полиции от 9 июля.
Как работала схема незаконного оборота янтаря
По данным следствия, деятельность организовал 31-летний местный житель. К работе он привлек еще пятерых знакомых в возрасте от 17 до 43 лет.
Группа начала действовать в ноябре прошлого года. Участники покупали янтарь-сырец без документов, сортировали его и обрабатывали в специально оборудованном помещении. После этого камни продавали, в частности, иностранным покупателям.
По предварительным подсчетам, ежемесячный доход от такой деятельности мог составлять около 40 тысяч долларов.
В ходе обысков у фигурантов изъяли более 80 килограммов янтаря, электронные весы, телефоны, автомобиль и записи с данными о деятельности. Стоимость изъятого янтаря оценили более чем в 1,6 миллиона гривен.
Также правоохранители обнаружили еще 656 килограммов янтаря, который на черном рынке, по оценкам, стоит более миллиона гривен.
"В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрений шести участникам схемы", — сообщили в полиции.
Фигурантам может грозить от 4 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Так і існують, оті уже СІМЕЙНІ КЛАНИ «викривальників», - діди, батьки, діти та онуки, з цього чорного бізнесу на посадах в держорганах і держструктурах!