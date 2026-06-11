Уничтожено 50 га плодородной почвы и более 700 деревьев: раскрыта схема добычи янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж

В Ривненской области раскрыли масштабную незаконную добычу янтаря.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Незаконная добыча янтаря велась под видом геологического изучения недр на территории Ривненской области.

"Предварительно установлено, что в результате незаконной добычи янтаря на площади около 50 гектаров полностью уничтожен плодородный слой почвы и более 700 деревьев различных пород. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации и функционированию схемы", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что в соответствии с полученными разрешениями, пользователи недр должны были проводить геологическое изучение янтарноносных участков и разведочные работы на этих территориях. Для этого им предоставлялись во временное пользование земли в пределах лесных массивов. Однако вместо этого дельцы осуществляли незаконную промышленную добычу янтаря для дальнейшего сбыта.

Вместо предусмотренных проектной документацией буровых шурфов на участках использовались мотопомпы кустарного производства и технология гидроразмыва грунта.

"Согласно этому методу, мощными струями воды размывали янтарноносный слой земли, так называемую "голубую землю", после чего на поверхности уже можно было добывать камни. Такой способ добычи считается одним из самых разрушительных для окружающей среды, поскольку приводит к полному уничтожению плодородного слоя почвы, повреждению лесных насаждений и изменению естественного рельефа местности", — рассказали в полиции.

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Также отдельную роль в схеме играли так называемые "скупщики" янтаря, которые не обращали внимания на отсутствие документации о законном происхождении камней. Они скупали янтарь для его экспорта за границу через налаженные каналы.

Кроме того, выявлены признаки занижения фактических объемов добычи в отчетной документации. Это могло приводить к существенным потерям бюджета из-за неуплаты обязательных платежей за пользование недрами.

9 июня было проведено 47 обысков на территории Ривненской области.

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"По их результатам изъяли более 52 килограммов янтаря, 26 мотопомп, которые использовались для незаконной гидравлической добычи ценного камня, 256 комплектующих к ним, оборудование для обработки и очистки янтаря, два автомобиля, финансово-хозяйственную документацию, геологические карты, мобильные телефоны, черновые записи и более 29 000 долларов наличными.

Также во время осмотра земельных участков общей площадью около 50 гектаров правоохранители зафиксировали факты полного уничтожения плодородного слоя почвы и более 700 деревьев различных пород. Для проведения дальнейших исследований специалисты отобрали образцы почвы", - уточнили правоохранители.

Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к незаконной добыче и дальнейшему сбыту янтаря, а также определению объемов нанесенного ущерба окружающей среде и государству.

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