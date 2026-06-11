Знищено 50 га родючого ґрунту та понад 700 дерев: викрито схему видобутку бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж

На Рівненщині викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Незаконний намив бурштину відбувався під виглядом геологічного вивчення надр на території Рівненської області.

"Попередньо встановлено, що внаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що відповідно до отриманих дозволів, користувачі надр мали проводити геологічне вивчення бурштиноносних ділянок та розвідувальні роботи на цих територіях. Для цього їм надавалися у тимчасове користування землі в межах лісових масивів. Однак натомість ділки здійснювали незаконний промисловий видобуток бурштину для подальшого збуту.

Замість передбачених проєктною документацією бурових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту.

"Відповідно до нього потужними струменями води розмивали бурштиноносний шар землі, так звану "блакитну землю", після чого на поверхні вже можна було видобувати каміння. Такий спосіб намиву вважається одним із найбільш руйнівних для довкілля, оскільки призводить до повного знищення родючого шару ґрунту, пошкодження лісових насаджень та зміни природного рельєфу місцевості", - розповіли у поліції.

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Також окрему роль у схемі відігравали так звані "скупи" бурштину, які не зважали на відсутність документації про законне походження каміння. Вони скуповували бурштин для його експорту за кордон через налагоджені канали.

Крім того виявлено ознаки заниження фактичних обсягів видобутку у звітній документації. Це могло призводити до суттєвих втрат бюджету через несплату обов’язкових платежів за користування надрами.

9 червня було проведено 47 обшуків на території Рівненської області.

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"За їх результатами вилучили понад 52 кілограми бурштину, 26 мотопомп, які використовувалися для незаконного гідравлічного видобутку цінного каміння, 256 комплектуючих до них, обладнання для обробки та очищення бурштину, два автомобілі, фінансово-господарську документацію, геологічні карти, мобільні телефони, чорнові записи та понад 29 000 доларів готівкою.

Також під час оглядів земельних ділянок загальною площею близько 50 гектарів правоохоронці зафіксували факти повного знищення родючого шару ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Для проведення подальших досліджень фахівці відібрали зразки ґрунту", - уточнили правоохоронці.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного видобутку й подальшого збуту бурштину, а також визначення обсягів завданої шкоди довкіллю та державі.

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