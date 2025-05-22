Завдано збитків довкіллю на понад 350 млн грн: Викрито масштабну схему незаконного видобутку бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Припинено діяльність злочинної організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину зі збитками довкіллю на суму понад 350 млн грн. У її складі – семеро учасників, серед яких директор однієї з філій ДП "Ліси України".

Про це повідомили Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні, керівництві та участі в злочинній організації, а також незаконному видобутку бурштину з використанням службового становища (ст. 255, ст. 240-1 КК України).

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Так, підприємець наприкінці 2021 року створив злочинну організацію для незаконного видобутку бурштину в промислових масштабах на території Рівненської області. Щоб надати протиправній діяльності вигляду законності компанія, керівником і засновником якої є організатор угруповання, отримала два спеціальні дозволи на геологічне вивчення родовищ бурштину на 20 га землі лісфонду.

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Кожен з учасників мав чітко визначені обов’язки: забезпечення технікою, пошук копачів, зважування та пакування бурштину, контроль за переміщенням, організація збуту, маскування незаконної діяльності, а також підтримка контактів із правоохоронними та державними органами.





Повідомляється, що із червня 2022 року по травень 2024 року учасники злочинної організації за сприяння посадовця лісового господарства, порушивши вимоги законодавства про надра, видобули понад 5 тонн бурштину. Видобутком займалися як у межах ділянок із дозволами на геологічне вивчення, так і поза ними.

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В Офісі генпрокурора зауважують, що відповідно до законодавства під час геологічного вивчення дозволяється видобуток не більше 5 кг бурштину на 1 га родовища. Надалі має відбутися затвердження запасів у Державній комісії України по запасах корисних копалин і лише після цього – отримання дозволу на промисловий видобуток. Проведені експертизи підтвердили завдану довкіллю шкоду внаслідок самовільного користування надрами.





Шістьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.











