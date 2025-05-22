Ущерб окружающей среде нанесен на сумму более 350 млн грн: раскрыта масштабная схема незаконной добычи янтаря в Ривненской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пресечена деятельность преступной организации, которая занималась незаконной добычей янтаря с убытками окружающей среде на сумму более 350 млн грн. В ее составе - семь участников, среди которых директор одного из филиалов ГП "Леса Украины".

Об этом сообщили Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, участникам преступной организации сообщено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения (ст. 255, ст. 240-1 УК Украины).

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Так, предприниматель в конце 2021 года создал преступную организацию для незаконной добычи янтаря в промышленных масштабах на территории Ривненской области. Чтобы придать противоправной деятельности вид законности компания, руководителем и учредителем которой является организатор группировки, получила два специальных разрешения на геологическое изучение месторождений янтаря на 20 га земли лесфонда.

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Каждый из участников имел четко определенные обязанности: обеспечение техникой, поиск копателей, взвешивание и упаковка янтаря, контроль за перемещением, организация сбыта, маскировка незаконной деятельности, а также поддержка контактов с правоохранительными и государственными органами.





Сообщается, что с июня 2022 года по май 2024 года участники преступной организации при содействии чиновника лесного хозяйства, нарушив требования законодательства о недрах, добыли более 5 тонн янтаря. Добычей занимались как в пределах участков с разрешениями на геологическое изучение, так и вне их.

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В Офисе генпрокурора отмечают, что в соответствии с законодательством во время геологического изучения разрешается добыча не более 5 кг янтаря на 1 га месторождения. В дальнейшем должно состояться утверждение запасов в Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и только после этого - получение разрешения на промышленную добычу. Проведенные экспертизы подтвердили нанесенный окружающей среде вред в результате самовольного пользования недрами.





Шесть участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.











