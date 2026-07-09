На Рівненщині викрили нелегальну переробку бурштину: вилучили каміння на понад мільйон гривень. ФОТОрепортаж

У Сарненському районі Рівненської області правоохоронці викрили незаконний бізнес із переробки бурштину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласної поліції від 9 липня.

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Як працювала схема незаконного бурштину

За даними слідства, організував діяльність 31-річний місцевий житель. До роботи він залучив ще п’ятьох знайомих віком від 17 до 43 років.

Група почала діяти у листопаді минулого року. Учасники купували бурштин-сирець без документів, сортували його та обробляли у спеціально облаштованому приміщенні. Після цього каміння продавали, зокрема іноземним покупцям.

За попередніми підрахунками, щомісячний дохід від такої діяльності міг становити близько 40 тисяч доларів.

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 80 кілограмів бурштину, електронні ваги, телефони, автомобіль та записи з даними про діяльність. Вартість вилученого каміння оцінили більш ніж у 1,6 мільйона гривень.

Також правоохоронці виявили ще 656 кілограмів бурштину, який на чорному ринку, за оцінками, коштує понад мільйон гривень.

"Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр шістьом учасникам схеми", — повідомили у поліції.

Фігурантам може загрожувати від 4 до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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