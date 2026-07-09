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Новини Фото Бурштинова мафія
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На Рівненщині викрили нелегальну переробку бурштину: вилучили каміння на понад мільйон гривень. ФОТОрепортаж

У Сарненському районі Рівненської області правоохоронці викрили незаконний бізнес із переробки бурштину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласної поліції від 9 липня.

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Як працювала схема незаконного бурштину

За даними слідства, організував діяльність 31-річний місцевий житель. До роботи він залучив ще п’ятьох знайомих віком від 17 до 43 років.

Група почала діяти у листопаді минулого року. Учасники купували бурштин-сирець без документів, сортували його та обробляли у спеціально облаштованому приміщенні. Після цього каміння продавали, зокрема іноземним покупцям.

За попередніми підрахунками, щомісячний дохід від такої діяльності міг становити близько 40 тисяч доларів.

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 80 кілограмів бурштину, електронні ваги, телефони, автомобіль та записи з даними про діяльність. Вартість вилученого каміння оцінили більш ніж у 1,6 мільйона гривень.

Також правоохоронці виявили ще 656 кілограмів бурштину, який на чорному ринку, за оцінками, коштує понад мільйон гривень.

"Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр шістьом учасникам схеми", — повідомили у поліції.

Фігурантам може загрожувати від 4 до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

Нацполіція (15834) бурштин (508) Рівненська область (1310)
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Топ коментарі
+3
Упродовж > 30 років, усі місцеві правоохоронці та СБУ, все викривають, викривають та викривають, передаючи нащадкам своїм наступників, кого вони на посадах все «викривали»….
Так і існують, оті уже СІМЕЙНІ КЛАНИ «викривальників», - діди, батьки, діти та онуки, з цього чорного бізнесу на посадах в держорганах і держструктурах!
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09.07.2026 19:35 Відповісти
+2
Ну хоть здесь стабильность и давно. Хлопцы моют, менты кроют, погранцы глаза закрывают, таможня даёт добро мешками, чувалами, клетчатыми сумками, в автобусах-лонгах системы ,мерседес,---пшекам центнерами вывозить! Наверно правильно.
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09.07.2026 19:57 Відповісти
+1
Як це вдалося викрити? Це ж не можливо? Вони так ховають цей бізнес! Його не можливо побачити якщо пройтись біля видобутку. Тільки з космосу це можливо побачити. А у нас тільки один супутник. Тім хто зробив це дати героя України.
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09.07.2026 19:16 Відповісти

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