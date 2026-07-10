На Сумщине полиция и СБУ ликвидировали межрегиональную организованную наркогруппировку. ФОТОрепортаж

В Сумской области Национальная полиция и Служба безопасности Украины ликвидировали межрегиональную организованную наркогруппировку.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 25-летний уроженец Сум, фактически находясь во Львове, создал два Telegram-канала, через которые координировал незаконный сбыт психотропного вещества PVP, амфетамина и каннабиса, сообщает Цензор.НЕТ.

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Для реализации наркотиков использовалась схема бесконтактного сбыта посредством "закладок", а также их пересылка через почтовые логистические компании в различные области Украины. Для конспирации участники использовали отдельные аккаунты в мессенджере и вымышленные анкетные данные.

Следствием установлено, что организатор привлек к противоправной деятельности свою сожительницу и сообщников в возрасте от 19 до 37 лет, четко распределив между ними роли. Одни отвечали за работу регионального склада в Сумах, где получали и фасовали крупные партии психотропных веществ и наркотических средств, другие занимались их распространением.

По предварительным подсчётам, ежемесячная прибыль от незаконной деятельности составляла около двух миллионов гривен.

В рамках спецоперации правоохранители одновременно провели десять санкционированных обысков по местам проживания фигурантов в Сумах и Львове, в местах хранения наркотических средств и автомобилях. Участники организованной группы задержаны.

Изъяты психотропные вещества различных видов, каннабис, мобильные телефоны, банковские карты, упаковочный материал, электронные весы, а также три автомобиля.

В настоящее время следователи полиции сообщили о подозрении пяти участникам организованной группы.













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