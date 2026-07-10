Поставлял из ЕС: в Одессе задержали наркодилера с килограммом кокаина за $52 000. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители ликвидировали крупный канал поставки наркотиков в Украину. В Одессе "на горячем" задержали 41-летнего местного жителя, который организовал контрабанду кокаина из стран Европейского Союза.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей в СИЗО, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Наркобизнес организовал одессит, который самостоятельно обеспечивал логистику нелегального товара из Европы. Полученную контрабанду он планировал реализовывать крупными партиями, ориентируясь исключительно на оптовых клиентов из южных регионов Украины.

Правоохранители ведели наблюдение за фигурантом в течение определенного времени и зафиксировали несколько фактов продажи "товара".Дилера задержали непосредственно во время передачи 1 килограмма кокаина, за который он планировал выручить 52 000 долларов США.

В ходе срочных обысков у задержанного изъяли доказательства его систематической противоправной деятельности: мобильные телефоны и носители информации, банковские карты и крупные суммы наличных.

Суд и квалификация преступления

Одессиателю уже официально объявили о подозрении — незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах.

Суд поместил его под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Также проводится комплекс мер по установлению других лиц, причастных к наркотрафику.















Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан водитель грузовика, врезавшийся в микроавтобус на трассе Киев-Одесса: погиб 15-летний парень, 12 человек госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО