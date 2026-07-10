Постачав із ЄС: в Одесі затримали наркодилера з кілограмом кокаїну за $52 000. ФОТОрепортаж
Правоохоронці ліквідували масштабний канал постачання наркотиків до України. В Одесі "на гарячому" затримали 41-річного місцевого мешканця, який налагодив контрабанду кокаїну з країн Європейського Союзу.
Наразі зловмисник перебуває під вартою в СІЗО, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наркобізнес організував одесит, який самостійно забезпечував логістику нелегального товару з Європи. Отриману контрабанду він планував реалізовувати великими партіями, орієнтуючись виключно на гуртових клієнтів із південних регіонів України.
Правоохоронці вели фігуранта певний час і задокументували кілька фактів продажу "товару". Дилера затримали безпосередньо під час передачі 1 кілограма кокаїну, за який він планував виручити 52 000 доларів США.
Під час невідкладних обшуків у затриманого вилучили докази його системної протиправної діяльності: мобільні телефони та носії інформації, банківські картки і великі суми готівки.
Суд та санкція статті
Одеситу вже офіційно оголосили про підозру, - незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах.
Суд узяв його під варту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Також проводиться комплекс заходів для встановлення інших осіб, причетних до наркотрафіку.
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