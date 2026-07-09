Затримано водія вантажівки, який в’їхав у мікроавтобус на трасі Київ-Одеса: загинув 15-річний хлопець, 12 осіб госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські затримали водія вантажівки, який допустив смертельну ДТП на автодорозі Київ-Одеса.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці ДТП
Як зазначається, ДТП сталася сьогодні вранці на 354 км траси неподалік села Одаї.
Попередньо встановлено, що 55-річний водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz, який рухався у напрямку Одеси, на підйомі зупинився через технічну несправність транспортного засобу. В цей час у задню частину мікроавтобуса в'їхав вантажний автомобіль MAN під керуванням 26-річного водія, який рухався у попутному напрямку. Від удару мікроавтобус перекинувся.
- Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 15-річний пасажир мікроавтобуса.
- Ще 12 пасажирів, серед яких семеро неповнолітніх, було госпіталізовано для надання необхідної допомоги.
Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння - вони були тверезі.
Водія вантажівки затримано
Повідомляється, що 26-річного водія вантажного автомобіля слідчими затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
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